Retrospectiva 2023: veja as matérias que mais bombaram em dezembro deste ano

O ano de 2023 está chegando ao fim, marcado por vários acontecimentos que impactaram o Brasil e o mundo, como a Guerra no Oriente Médio, submarino desaparecido, terremoto na Turquia, eclipse solar e lua azul, além de Copa do Mundo Feminina e a posse do presidente Lula.

Diante de um ano tão movimentado, O SÃO GONÇALO preparou uma retrospectiva para relembrar as matérias mais lidas de cada mês. Veja as mais lidas de dezembro.

Trabalhadores escravizados em igreja são resgatados no Rio

Resgate aconteceu em agosto, mas só foi divulgado no dia 05 de dezembro | Foto: Divulgação

No início do mês, sete pessoas foram resgatadas de uma situação de trabalho análoga à escravidão, em Cosmos, na Zona Oeste do Rio.

As vítimas prestavam serviço a mercados na região e tinham os pagamentos confiscados pelos líderes da comunidade de reabilitação para dependentes químicos onde trabalhavam. Eles eram forçados a uma carga horária de até 12 horas sem acesso à remuneração.

Leia mais.

Jornalista da Globo chama atenção ao curtir dia de sol em praia do Rio

É comum encontrar a apresentadora pelas praias do Rio de Jan coeiro em seus dias de folga | Foto: Divulgação

A apresentadora do “Esporte Espetacular”, Bárbara Coelho, com um biquíni de lacinho, aproveitou a manhã do dia 07, para dar um mergulho na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste.

A jornalista utilizou o Instagram para fazer a publicação da sua manhã "livre", junto a ela estavam alguns colegas do futevôlei.

Leia mais.

Poste parte ao meio e deixa 47 estabelecimentos sem energia em SG

De acordo com a ENEL, 47 estabelecimentos ficaram sem energia elétrica | Foto: Filipe Aguiar

No dia 08, um caminhão colidiu com um poste, no Centro de São Gonçalo, provocando uma ruptura na estrutura do poste, que partiu ao meio. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações da Concessionária, 47 estabelecimentos ficaram sem energia elétrica.



Caravana de Natal da Coca-Cola em Niterói

Caravana da Coca-Cola leva a magia natalina para diversas cidades do país | Foto: Divulgação

A Coca-Cola realizou, mais uma vez, a tradicional caravana de Natal. Os veículos passaram pela cidade de Niterói no dia 17 de dezembro.

A caravana iniciou a rota partindo do Mercado Municipal de Niterói, e cruzou diversos pontos da cidade, passando pelo Centro, Charitas, São Domingos, São Francisco, Icaraí, Boa Viagem e Gragoatá.

Leia mais.

Vídeo: teto cai e esgoto jorra em shopping de Niterói



Queda do forro do shopping assustou clientes | Foto: Reprodução

Na última semana do ano, no dia 26, um pedaço do teto do Plaza Shopping, no Centro de Niterói, caiu e causou um vazamento no local. Além da queda do forro do estabelecimento, uma enxurrada de esgoto vazou do teto e, assustou quem passava pelo local.

A área já estava parcialmente interditada e ninguém foi atingido diretamente pela água suja.

Leia mais.