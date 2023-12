Jornalista da Globo chama atenção ao curtir dia de sol em praia do Rio

A jornalista da Globo, Bárbara Coelho, chamou atenção ao curtir um dia de sol na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Com um biquíni de lacinho, a apresentadora do “Esporte Espetacular” aproveitou momentos de folga na manhã da última quarta-feira (7), para dar um mergulho.

No Instagram, Bárbara publicou uma imagem com colegas do futevôlei com a legenda: "Que dia horrível", brincou. Com um céu azul e um Sol forte, a jornalista aproveitou o dia de praia até o pôr do sol, quando publicou um registro do momento.

No Instagram, Bárbara publicou uma imagem com colegas do futevôlei | Foto: Divulgação/ Instagram

Leia mais

Bicampeã Mundial, Rayssa Leal se apresenta no Centro do Rio nesta quinta-feira (7)

Natal Iluminado será inaugurado no Centro e em Itaipuaçu neste sábado (09/12)

É comum encontrar a apresentadora pelas praias do Rio de Janeiro em seus dias de folga, seja curtindo o mar, seja no futevôlei, muito compartilhado por ela em suas redes sociais.