Vídeo: teto cai e esgoto jorra em shopping de Niterói

Queda do forro do shopping assustou clientes - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um vazamento causou a queda de um pedaço do teto do Plaza Shopping, em Niterói, na tarde desta terça-feira (26). Além da queda do forro do shopping center, uma enxurrada de esgoto vazou do teto, assustando quem passava pelo local.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que ocorre o desabamento do teto no primeiro andar do empreendimento e, em seguida, o esgoto vaza. Por sorte, a área já estava parcialmente interditada e ninguém foi atingido diretamente pela água suja.

Segundo a assessoria de imprensa do Plaza Shopping Niterói, a área foi isolada com segurança e o shopping continuou funcionado normalmente.

