Poste parte ao meio e deixa 47 estabelecimentos sem energia em SG

Na manhã desta sexta-feira (08), um caminhão colidiu contra um poste na rua Feliciano Sodré, no Centro de São Gonçalo. O acidente provocou uma ruptura na estrutura do poste, que partiu ao meio. O acidente aconteceu na altura do MC Donald's. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações de agentes da ENEL, o motorista que conduzia o caminhão relatou ter sido fechado por um ônibus, quando colidiu com o poste. Ainda segundo informações da Concessionária, 47 estabelecimentos ficaram sem energia elétrica.

O proprietário de um dos estabelecimentos voltado para a venda de vestuário moda a praia, afetado pela falta de energia elétrica, Fernando Ribeiro, de 67 anos, afirmou que apesar do prejuízo pelo dia de vendas “perdido”, o que vale é a segurança: “Graças a Deus não teve vítimas, o mais importante é a vida. O dinheiro a gente corre atrás.”

Conforme a concessionária, a energia elétrica deve ser restabelecida por volta das 16h. Em decorrência da área isolada, o fluxo de trânsito foi desviado da Rua Feliciano Sodré para a Rua Salvatore, com saída na Rua Coronel Rodrigues e Aluísio Neiva.

Não há vítimas no local.

