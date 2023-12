Caravana de Natal da Coca-Cola em Niterói; confira a rota!

Caravana da Coca-Cola leva a magia natalina para diversas cidades do país - Foto: Divulgação

Você já consegue ouvir o ‘Ho Ho Ho’ do Papai Noel? Para a Coca-Cola, o Natal já está batendo na porta! A tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola já está com programação definida, e vai passar por Niterói no dia 17 de dezembro.

O veículo vai iniciar a rota partindo do Mercado Municipal de Niterói, às 19h, e cruzar diversos pontos da cidade, passando pelo Centro, Charitas, São Domingos, São Francisco, Icaraí, Boa Viagem e Gragoatá. Confira a rota completa da caravana mágica natalina!

No Centro, os veículos vão estar na Avenida Feliciano Sodré, Viaduto de Santana e Avenida Visconde do Rio Branco. Depois, vai seguir para o bairro vizinho, de São Domingos, onde vai passar pela Rua Alexandre Moura e Rua Coronel Tamarindo.

No Gragoatá, a caravana vai trafegar pela Avenida Milton Tavares e pela Avenida Benjamin Sodré. Em Boa Viagem, passará pela praia de mesmo nome. Em Icaraí, na Avenida Jornalista Alberto Torres e Estrada Froés. Em seguida, os carros estarão na Praia de São Francisco, Praia de Charitas, no Túnel Charitas-Cafubá, nas Avenida Carlos Boechat, Raul de Oliveira Rodrigues e Avenida Almirante Tamandaré. Depois, passará pela Praça Santa Paulina, pela Estrada São Francisco da Cruz Nunes e pela Avenida Conselheiro Paullo Kalle e Avenida Dez.

A caravana natalina se despede da cidade sorriso pelo Túnel Cafubá-Charitas, Orla Charitas e São Francisco, pelo Túnel Raul Veigas e pelas Avenidas Roberto Silveira, Marquês do Paraná, Jansen de Melo e Washington Luís.