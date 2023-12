Retrospectiva 2023: veja as matérias que mais bombaram em outubro deste ano

O ano de 2023 está chegando ao fim, marcado por vários acontecimentos que impactaram o Brasil e o mundo, como a Guerra no Oriente Médio, submarino desaparecido, terremoto na Turquia, eclipse solar e lua azul, além de Copa do Mundo Feminina e a posse do Lula

Diante de um ano tão movimentado, O SÃO GONÇALO preparou uma retrospectiva para relembrar as matérias mais lidas de cada mês. Veja as mais lidas de outubro.

Homens oferecem esposas para sexo com visitantes em tribo africana

Os Himba têm cerca de 50 mil participantes | Foto: Divulgação

A tribo Himba, que fica localizada em Cunene, no norte da Namíbia, um país africano, encontrou uma "solução" inusitada para afastar o sentimento de ciúme em meio ao povo. Os homens da tribo oferecem suas esposas para que elas durmam com os visitantes. Além disso, nessa tribo, as mulheres possuem pouca influência nas decisões e atividades do dia a dia, e seus maridos são quem fazem as escolhas por elas, sendo dessa forma que eles as oferecem para os visitantes.

Leia mais.

Dezenas de motoristas são flagrados 'furando fila' na Ponte Rio-Niterói

As equipes emitiram 363 autos de infração com abordagem a motoristas infratores, além de outros 48, sem abordagem | Foto: Divulgação

No final de setembro, dezenas de motoristas foram autuados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por "furarem a fila" na Ponte Rio-Niterói (BR-101). O caso rendeu grande audiência nas redes sociais, já que por mais que seja ilegal a atitude, ela acaba ocorrendo constantemente no local, porém, poucas vezes, rendendo multa.

Equipes do Grupo de Fiscalização de Trânsito (GTF) da 2ª Delegacia (Niterói) emitiram 363 autos de infração com abordagem a motoristas infratores, além de outros 48, sem abordagem.

Leia mais.

Rodrigo Faro gera polêmica após revelar que se recusa a pagar R$400 para piscineiro



A piscina de Faro tem 500 mil litros de água e uma ilha central | Foto: Divulgação/ Instagram

O apresentador Rodrigo Faro se envolveu em uma polêmica na primeira semana de outubro, após um trecho de sua entrevista ao podcast 'PodPah', gravado ainda no primeiro semestre do ano, voltar a repercutir. Na ocasião, Faro declarou que se recusou a pagar R$ 400 para que um profissional limpe sua piscina, e por isso, ele mesmo faz a manutenção do local.

Na época, os internautas não gostaram da declaração, que questionaram o motivo de Faro não querer pagar R$ 400 no serviço de um piscineiro, enquanto recebia cerca de R$ 600 mil por mês.

Leia mais.

PM de batalhão do Rio é baleado em São Gonçalo

PM foi levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) | Foto: Divulgação

No dia 26, um policial militar foi baleado na região do Campo Novo, em São Gonçalo. O agente estava passeando quando foi surpreendido em uma rua onde há grande concentração de comércios.

Em consequência do crime, as empresas que tinham linhas de ônibus operando no Campo Novo foram obrigadas a suspender a passagem pelo bairro, durante a operação da PM.

Leia mais.