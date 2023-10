Rodrigo Faro gera polêmica após revelar que se recusa a pagar R$400 para piscineiro

O apresentador Rodrigo Faro se envolveu em uma polêmica na última semana, após um trecho de sua entrevista ao podcast 'PodPah', gravado há cerca de quatro meses, voltar a repercutir. Na ocasião, Faro contou que se recusa a pagar R$ 400 para que um profissional limpe sua piscina, e por isso, é ele quem faz a manutenção.

"Sabe quem limpa a piscina? Quem mergulha na piscina com a redinha pra limpar? Eu que entro, uma vez por semana. É um put* trampo. Quatrocentos reais um mergulhador com snorkel e bomba de oxigênio. Aí eu falei ‘não vou pagar 400 pau pro mergulhador, eu vou fazer'", disse o apresentador em um momento da conversa.

No entanto, quem não gostou desta declaração foram os internautas, que questionaram o motivo de Faro não querer pagar R$ 400 no serviço de um piscineiro, enquanto recebe cerca de R$ 600 mil por mês. O apresentador vive em uma mansão avaliada em 15 milhões de reais, com uma piscina de 500 mil litros de água e uma ilha central.



"Eu pago R$ 200 para o piscineiro em uma piscina de 6 metros. Imagina essa! Mesquinho demais", comentou uma internauta. "É como dizem 'há pessoas no mundo tão pobres que a única coisa que elas tem é dinheiro'", disse outro. "O ser humano só valoriza o bem físico. Despreza o valor do serviço honesto", disparou um terceiro.

