PM de batalhão do Rio é baleado em São Gonçalo

Um policial militar foi baleado, no fim da tarde dessa quinta-feira (26), na região do Campo Novo, em São Gonçalo. Ele estava à paisana e foi surpreendido em uma rua onde há concentração de comércios. O policial seria morador da região e lotado em um batalhão da PM no Centro do Rio.

Equipes do 7BPM (São Gonçalo), com apoio de um blindado, levaram o policial para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Por causa do crime, as empresas que tem linhas de ônibus operando no Campo Novo suspenderam a passagem pelo bairro, durante a operação da PM.

Policial foi baleado no Campo Novo | Foto: Divulgação

* Em apuração