Dezenas de motoristas são flagrados 'furando fila' na Ponte Rio-Niterói

As equipes emitiram 363 autos de infração com abordagem a motoristas infratores, além de outros 48, sem abordagem - Foto: Divulgação

Dezenas de motoristas foram autuados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por "furarem a fila" na Ponte Rio-Niterói (BR-101), durante fiscalização na pista sentido Rio de Janeiro, na altura da descida para a rodoviária do Rio de Janeiro. Os flagrantes aconteceram na manhã de sexta-feira (29).

Equipes do Grupo de Fiscalização de Trânsito (GTF) da 2ª Delegacia (Niterói) emitiram 363 autos de infração com abordagem a motoristas infratores, além de outros 48, sem abordagem, em poucas horas. Com o fluxo intenso de veículos durante a manhã, muitos veículos ultrapassam outros automóveis em fila nas saídas da Ponte Rio-Niterói. Foram emitidos 89 autos de infração a condutores que cometeram esta infração.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro - CTB (Lei 9.503/97), ultrapassar veículos em fila, parados em razão de sinal luminoso, cancela, bloqueio viário parcial ou qualquer outro obstáculo, com exceção dos veículos não motorizados, é uma infração de natureza grave. A penalidade prevista é uma multa de R$ 195,23 e cinco pontos no prontuário do condutor.

Ainda foram flagrados 12 motoristas que não usavam o cinto de segurança, cinco passageiros que também não usavam o dispositivo, três motoristas manuseando o celular enquanto dirigiam, além de três condutores de motocicletas sem capacete.

Tecnologia

A fiscalização e expedição de autuações também é realizada através do videomonitoramento, disponibilizado pelas câmeras da concessionária que administra a via, conforme previsão legal no CTB. Diuturnamente policiais rodoviários federais atuam no centro de operações localizado na praça do pedágio, para fiscalizar e coibir a prática de infrações na Ponte Rio-Niterói. Centenas de veículos são flagrados nas imagens cometendo infrações diariamente, sendo expedidos os devidos autos de infração.