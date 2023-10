Homens oferecem esposas para sexo com visitantes em tribo africana

Você sente ciúmes? Até onde você chegaria para não tê-lo? Na tribo africana Himba, uma ‘solução’ foi encontrada para afastar este sentimento: os homens ofertam suas esposas para que elas durmam com os visitantes. A tribo Himba fica localizada em Cunene, no norte da Namíbia, um país africano, e tem cerca de 50 mil habitantes.

Segundo uma reportagem do “Daily Star”, a prática, que chama atenção sob uma ótica majoritariamente monogâmica dos brasileiros, se chama Okujepisa Omukazendu, e é comum entre os integrantes do Himba. Nessa tribo, as mulheres possuem pouca influência nas decisões e atividades do dia a dia, e seus maridos são quem fazem as escolhas por elas. É assim que eles tomam a liberdade para ofertá-las aos visitantes, que dormem com as esposas em um cômodo, enquanto os maridos dormem em outro. Em casos em que a residência não acomoda tantas pessoas, o marido pode chegar a dormir do lado de fora da casa, enquanto suas esposas tem relações sexuais com o visitante dentro da casa.

Um blogueiro de Gana, chamado Wode Maya, foi à tribo conferir a tradição, e afirmou que é real, mas que ele não recebeu nenhuma “proposta”. "Os homens dão as suas esposas para visitantes, mas não para visitantes comuns como eu", disse ele, que explicou: "Se você é Himba e visita outra casa Himba, o morador oferece a sua esposa para satisfazer o visitante em vez de ser traído por ela".

Outra tradição dos Himba, além da poligamia, é que as mulheres são proibidas de tomar banho nos rios. Ao invés disso, elas realizam a higiene através de um defumador com ervas e manteiga. A princípio, a proibição era feita apenas pela escassez de água, mas com o tempo, acabou se tornando uma tradição entre os membros da tribo, e é realizada até hoje.

Os Himba são seminômades e essencialmente pastoris, o que significa que seu dia a dia baseia-se na busca por recursos, como alimentos e água, e na participação na construção das casas de outros membros da tribo. Há cerca de 200 anos, eles migraram de Angola para a Namíbia procurando por solos mais férteis, e desde então, estão no país, sobrevivendo através dos próprios recursos e de tratados de paz com outras tribos.

A tribo Himba cultua Mukuru, também conhecido como Deus da Namíbia, e acredita que os mortos transmitem uma mensagem entre Deus e os vivos. Entre suas tradições está o fogo ancestral, em que cada família tem o seu próprio, e mantém ele aceso por meio de um protetor, que se aproxima da chama a cada sete ou oito dias para se comunicar com Mukuru e seus ancestrais.