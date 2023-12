Retrospectiva 2023: veja as matérias que mais bombaram em julho deste ano

O ano de 2023 está chegando ao fim, marcado por vários acontecimentos que impactaram o Brasil e o mundo, como a Guerra no Oriente Médio, submarino desaparecido, terremoto na Turquia, eclipse solar e lua azul, além de Copa do Mundo Feminina e a posse do Lula

Diante de um ano tão movimentado, O SÃO GONÇALO preparou uma retrospectiva para relembrar as matérias mais lidas de cada mês. Veja as mais lidas de julho.

Dia de Princesa: após transformação, mendigata de São Gonçalo ganhará festa de aniversário

Antes e depois do dia de beleza | Foto: Filipe Aguiar

No dia 05, a mendigata Nathália Magalhães recebeu um dia de princesa em um salão de São Gonçalo. Ela ganhou uma linda festa de aniversário para comemorar seus 29 anos.

A celebração foi um modo de fazer com que a aniversariante e seu companheiro de rua Tiago José se sentissem acolhidos. Essa é a primeira das três matérias que serão relembradas nesta retrospectiva para falar sobre o casal de rua mais amado de São Gonçalo.

Leia mais.

Mendigata se surpreende com festa de aniversário; Confira!

A mendigata recebeu mimos, abraços e muito afetos | Foto: Filipe Aguiar

Na segunda matéria da série dos mendigatos de São Gonçalo, o jornal contou um pouco sobre como ocorreu a festa de aniversário da mendigata. Na festa organizada no Centro de São Gonçalo, Nathália e o companheiro Tiago José foram prestigiados com presentes e a companhia dos moradores do município que conhecem a dupla e fizeram questão de comparecer à celebração.

A aniversariante comemorou seu aniversário ao som de Karaokê. Ela recebeu mimos, abraços e muito afetos.

Leia mais.

Mendigata entra na "onda" do filme Barbie

Mendigata entra na onda do filme Barbie | Foto: Reprodução

Após o lançamento do filme da Barbie que gerou uma onda de comentários positivos em todo o país, a gonçalense Nathalia Magalhães, de 29 anos, conhecida como 'mendigata' de São Gonçalo, também entrou na personagem, posando para foto dentro da caixa, fazendo referência à boneca que é vendida nas lojas.

Leia mais.

Aqui tem história: Palacete do Mimi, em São Gonçalo, do luxo ao lixo

O Palacete foi construído em 1917 | Foto: Reprodução/Internet

No dia 16, OSG contou um pouco da história do Palacete do Mimi, em São Gonçalo, e de como ele foi sucateado ao longo das décadas, de forma que viesse a se transformar em um lixão a céu aberto com matagal abandonado de pano de fundo.

A propriedade que já foi palco de propagação de ideias modernistas, cassino e cenário de filme, além de ter sido uma das arquiteturas neoclássicas mais belas do município, hoje se tornou em um terreno abandonado, utilizado por muitos como depósito de lixo.

Leia mais.

Ataque a bar deixa um agente morto e quatro feridos na Ponta D'Areia, Niterói

Disparos foram direcionados para dentro do bar, onde as vítimas estavam | Foto: Divulgação

No fim do mês de julho, no dia 29, um bar foi alvo de um ataque criminoso, no Morro da Penha, na Ponta D'areia, onde um agente penitenciário foi morto além de outros quatro homens.



Os criminosos efetuaram diversos disparos para dentro do bar, onde as vítimas estavam.

Leia mais.