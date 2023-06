Após ordem judicial, prédio da Prefeitura de SG será demolido

A Prefeitura de São Gonçalo, por ordem do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, encerrará suas atividades administrativas em sua sede atual, localizada na Rua Feliciano Sodré 100, no Centro, a partir desta sexta-feira (30). O motivo da determinação é o resultado de laudos emitidos em 2011, que revelaram riscos de estabilidade e condições insalubres no prédio, levando à necessidade de demolição.

A Prefeitura já está em andamento com a licitação para a construção de uma nova sede, que será erguida no mesmo terreno onde a atual está situada. Essa iniciativa está alinhada ao eixo "Gestão Eficiente e Transparente", meta 28, do Plano Estratégico Novos Rumos, desenvolvido pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais.

Enquanto a construção da nova sede está em andamento, as secretarias que funcionavam no prédio atual foram realocadas para outros endereços, buscando espaços provisórios mais adequados e de fácil acesso à população. Confira abaixo os novos endereços de algumas das secretarias:

Administração (RH) - Av. Presidente Kennedy, 721, Estrela do Norte.

Comunicação - Avenida Presidente Kennedy, 765, Estrela do Norte.

Defesa Civil - Rua Dr. Porciúncula, 395, 2º andar, 3º bloco, Venda da Cruz (Antigo 3º BI).

Fazenda - Avenida Presidente Kennedy, 425, lojas 325 e 326, no Centro.

Gabinete - Avenida Presidente Kennedy, 765, Estrela do Norte.

Ouvidoria - Av. Presidente Kennedy, 765, Estrela do Norte.

Procuradoria-Geral - Partage Shopping: Avenida Presidente Kennedy, 425, G3, Centro.

Vale ressaltar que as demais secretarias e órgãos que não estavam localizados na sede permanecerão em seus endereços atuais.

Em nota, a Prefeitura informou que a construção da nova sede irá centralizar a administração pública municipal: diminuindo custos e ampliando a integração entre as secretarias. Além disso, segundo o órgão, a reforma também deve melhorar o atendimento aos cidadãos e as condições de trabalho para os servidores.



Procurados, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça do Rio ainda não se pronunciaram sobre o assunto.