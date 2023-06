Mendigatos de SG viram influenciadores e bombam na internet mostrando a rotina

Há treze anos eles se encontraram e, na época, era para ser somente uma ficada. Mas, em pouco tempo estavam morando juntos. Se a vida começou num apartamento de dois quartos na Brasilândia, em São Gonçalo, hoje vivem na calçada do mesmo bairro, em frente ao condomínio que começaram a dividir seus dias. A união após alguns anos, virou parceria e atualmente recusam o título de casal e se reconhecem como uma dupla que se ama. Nathália Magalhães Lopes, de 28 anos, na ocasião tinha somente 14 anos. Tiago José da Silva Mesquita, de 39 anos, tinha 26. A diferença de idade parecia pequena diante de uma característica enorme que a dupla carrega: a beleza.

Enquanto muitas pessoas faturam milhões usando a beleza para ganhar dinheiro, a dupla gonçalense, conhecida como mendigatos, enfrenta dificuldade por ser bonita ao extremo. Fora do padrão da maioria das pessoas em situação de rua, Tiago, conhecido como Melão, e Nathália precisaram aprender a viver na rua, sendo alvo até mesmo de quem divide a mesma realidade que eles.

Embora, no caso deles, a beleza nunca tenha dado dinheiro, deu fama e deixou a dupla super conhecida na região. E, essa semana, eles resolveram pulverizar a fama e criaram uma página no Instagram para compartilhar a rotina nas ruas e mostrar a beleza natural de cada um.

Com vídeos descontraídos, mostrando alegrias em meio a dificuldade e de coisas que os tiram da rotina, os dois classificam a página como um pedido de socorro. Embora, também vejam como uma resposta à família ou uma forma de imaginar uma mudança no futuro.

"A gente mostrou nosso churrasco. Era a proteína que a gente precisa comer todos os dias mesmo. Mas mostramos de forma leve, brincando. Mas, o nosso sorriso pode ser um pedido de socorro. A rua é perigosa, cruel. A gente mostrar nossa vida para mais pessoas pode ser uma forma de segurança, de mais pessoas saberem da gente. Mas, também pode ser meio que para provar que temos, sabe?! É muita coisa junto", tentou explicar o casal, que fala ao mesmo tempo e completa a frase um do outro.

E é dessa forma, onde uma imagem mostra várias possibilidades de interpretação, que a rotina de quem mora na rua está sendo contada no instagram @mendigatossg. O celular, um presente muito esperado por Nathália, chegou há poucos dias e já virou o item mais protegido pelos dois, que registra tudo com leveza e sorriso no rosto.

Mas, nem sempre é a alegria que reina na calçada da Rua Sá Carvalho, em frente ao número 250. A dupla, que não é um casal, embora mantém uma relação amorosa, se identifica como Tom e Jerry, e vivem nessa realidade de gato e rato, onde se repelem e se unem diante das dificuldades e alegrias da vida.

A escolha de conviver na calçada em frente ao condomínio onde moravam foi uma forma de manter a normalidade e a proximidade da antiga vida. "Aqui todo mundo conhece a gente e quando vê que estamos longe um do outro já falam logo onde estamos. Somos vigiados o tempo todo", falou sorrindo Tiago, que confessou, ainda com o sorriso no rosto, que às vezes anda sozinho para "fugir" de Nathália.

Já ela, com seus enormes olhos furta-cor, nas tonalidades de azul e verde, finge surpresa e gargalha, ao confessar que também foge dele, de vez em quando.

No entanto, Tiago e Nathália seguem alinhados quando o assunto é parceria e dedicação. "Somos meio que Yin e Yang. Dia e noite. A gente se atrai mesmo quando se afasta. E estamos sempre juntos. A vida colocou a gente nessa teia e eu estou sempre por ela e ela por mim", finalizou Tiago.

Para conhecer a rotina dos mendigatos basta acessar a página deles no instagram @mendigatossg.