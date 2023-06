Acusados de golpes em servidores são presos em SG e Itaboraí

A ação aconteceu em apoio à Polícia Civil do Amazonas - Foto: Divulgação

A ação aconteceu em apoio à Polícia Civil do Amazonas - Foto: Divulgação

Policiais civis da 73ª DP (Neves) prenderam, nesta quarta-feira (14), quatro integrantes de uma organização criminosa envolvidos em golpes contra servidores públicos do estado do Amazonas. Alexander do Amaral Ribeiro Junior, Rodrigo Faria da Silva, Farley Felipe de Araujo da Silva e Jorge Luiz Guimarães Araujo foram capturados nos em São Gonçalo e Itaboraí.

A ação aconteceu em apoio à Polícia Civil do Amazonas. Segundo as investigações, os acusados seriam dirigentes de uma empresa que explora supostos investimentos de altos valores no mercado financeiro, como forma de disfarçar os crimes de estelionato e lavagem de dinheiro cometidos pela quadrilha.

Isso significa que eles tomavam os consignados dos servidores e simulavam um investimento pagando "juros" mais altos de reembolso, formando uma espécie de pirâmide. Segundo a polícia, esse esquema chegou a ser levado para outros estados, onde os sujeitos conseguiram realizar mais golpes.

Após o início das investigações no estado do Amazonas, os criminosos fugiram para o Rio de Janeiro. Os agentes trocaram informações, realizaram um trabalho de inteligência e monitoramento, localizaram e prenderam os estelionatários. Contra eles foram cumpridos mandados de prisão por organização criminosa.