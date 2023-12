Retrospectiva 2023: veja as matérias que mais bombaram em junho deste ano

O ano de 2023 está chegando ao fim, marcado por vários acontecimentos que impactaram o Brasil e o mundo, como a Guerra no Oriente Médio, submarino desaparecido, terremoto na Turquia, eclipse solar e lua azul, além de Copa do Mundo Feminina e a posse do Lula

Diante de um ano tão movimentado, O SÃO GONÇALO preparou uma retrospectiva para relembrar as matérias mais lidas de cada mês. Veja as mais lidas de junho.

Partes de órgãos humanos são encontradas em praia de Rio das Ostras

O órgão foi inicialmente identificado como um coração e parte de um pulmão | Foto: Divulgação

Na Região dos Lagos, um órgão humano foi encontrado na Praia da Reserva de Itapebus, em Rio das Ostras. A descoberta inusitada chocou os moradores da localidade e despertou a atenção de curiosos.

Identificados como um coração e parte de um pulmão, foram removidos do local, no dia 13, e levado para o IML de Macaé.

Acusados de golpes em servidores são presos em São Gonçalo e Itaboraí

A ação aconteceu em apoio à Polícia Civil do Amazonas | Foto: Divulgação

No dia 14, policiais civis da 73ª DP (Neves), em apoio a Polícia Civil do Amazonas, prenderam quatro integrantes de uma organização criminosa envolvidos em golpes contra servidores públicos do estado do Amazonas.

Os homens foram acusados de serem diretores de uma empresa que explora supostos investimentos de altos valores no mercado financeiro, com o intuito de disfarçar os crimes de estelionato e lavagem de dinheiro cometidos pelos criminosos.

Mendigatos de São Gonçalo viram influenciadores e bombam na internet mostrando a rotina

Mendigatos de SG viram influenciadores e bombam na internet mostrando a rotina | Foto: Filipe Aguiar

A reportagem, realizada no dia 14, conta a história de vida de um casal que se conheceu há cerca de 13 anos e mesmo em meio a tantas dificuldades, se mantém juntos. A dupla criou uma página no Instagram para dividir a rotina nas ruas e mostrar a beleza natural de cada um.

Italiano ‘renomado’ em Niterói chega a São Gonçalo; conheça a nova unidade da Húngara Lanches

Casal decidiu embarcar junto na missão de trazer franquia à São Gonçalo | Foto: Layla Mussi

Em mais uma reportagem da série de Gastronomia 'A História de cada Lugar', a inauguração da primeira lanchonete da Húngara no município de São Gonçalo. A lanchonete já era tradicional em Niterói e chegou à cidade vizinha para trazer um pouco mais de "sabor" para a população.

"Em duas semanas já está um sucesso. A gente nem conseguiu começar o delivery por conta do volume de vendas no balcão. Não teve um dia em que as vendas foram ruins”, celebrou Graziela, uma das donas do estabelecimento, um pouco antes da inauguração oficial.

Após ordem judicial, prédio da Prefeitura de São Gonçalo será demolido

Medida é resultado de laudos de 2011, que revelaram riscos de estabilidade e condições insalubres no prédio | Foto: Divulgação

A Prefeitura de São Gonçalo, por ordem do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no dia 30, encerrou suas atividades administrativas em sua sede, localizada na Rua Feliciano Sodré 100, no Centro. O motivo da determinação é o resultado de laudos emitidos em 2011, os quais apontaram riscos de estabilidade e condições insalubres no prédio, levando à necessidade de demolição.

Na época, a prefeitura estava realizando uma licitação para a construção de uma nova sede, no mesmo terreno onde a "antiga" está situada. A nova sede fica na Avenida Presidente Kennedy, 765, Estrela do Norte.

