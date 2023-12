Retrospectiva 2023: veja as matérias que mais bombaram em março deste ano

O ano de 2023 está chegando ao fim, marcado por vários acontecimentos que impactaram o Brasil e o mundo, como a Guerra no Oriente Médio, submarino desaparecido, terremoto na Turquia, eclipse solar e lua azul, além de Copa do Mundo Feminina e a posse do Lula

Diante de um ano tão movimentado, O SÃO GONÇALO preparou uma retrospectiva para relembrar as matérias mais lidas de cada mês. Veja as mais lidas de março.

Corpo de motorista de aplicativo é encontrado em cemitério clandestino

Desfecho triste foi confirmado pela filha da vítima | Foto: Reprodução/ Redes Sociais

O motorista de aplicativo Edenilson Bernardo de Souza esteve desaparecido de 4 de dezembro do ano passado até o dia 04 de março deste ano. O corpo foi encontrado por agentes da Divisão de Homicídios, após prenderem o 'serial killer' de São Gonçalo, responsável por, pelo menos, três mortes, segundo as investigações.

No momento em que foi preso, o acusado de assassinato não demonstrou nenhum arrependimento e levou os policiais ao ponto onde enterrava suas vítimas, numa espécie de cemitério clandestino, em Ipiiba, São Gonçalo.

Shopping em Niterói é palco de briga generalizada

A confusão aconteceu na praça de alimentação, causando uma grande correria e desespero entre as pessoas que ali estavam | Foto: Reprodução

No dia 10, uma briga generalizada causou pânico e correria dentro do Shopping Bay Market, em Niterói. O tumulto aconteceu na praça de alimentação, provocando uma grande correria e desespero entre as pessoas que ali estavam.

Ninguém ficou ferido em meio a confusão.

Bebê é encontrado abandonado em matagal em São Gonçalo



A enfermeira Angélica Cristina, prestou os primeiros socorros ao bebê | Foto: Divulgação

Um recém-nascido, ainda com cordão umbilical, foi encontrado abandonado, no dia 11, no bairro Vila Três, em São Gonçalo. A criança foi "descoberta" por um jovem que estava passando pelo local e viu no matagal um volume, que aparentemente seria um boneco, mas que percebeu ser um bebê, quando constatou que se mexia.

O homem pediu a ajuda de outros moradores da região e, nesse momento, encontrou uma enfermeira que o auxiliou. A mulher encontrou o recém-nascido ainda com o cordão umbilical e com picadas de formiga.

"Desde ontem esperando a polícia tirar o corpo dele daqui" , lamenta mãe de jovem assassinado em Itambi

Glaucileia Aparecida Silva, mãe de jovem morto baleado | Foto: Filipe Aguiar

Um menino de 17 anos foi morto baleado, acusado de envolvimento com o tráfico, no dia 12. A mãe do jovem reclamou da demora da polícia para tirar o corpo de seu filho do local.

Glaucileia Aparecida Silva, mãe do adolescente, falou com o jornal O São Gonçalo sobre a demora para a retirada. A vítima, que vestia roupa camuflada, colete tático, e acessórios para porte de armamentos, levou diversos tiros, um deles na cabeça, e morreu no local.

Promessa sendo cumprida? Picanha sai a R$20 em mercado de Niterói

Quilo era vendido a 19,98 | Foto: Divulgação

O presidente Lula prometeu em sua campanha eleitoral que picanha e cerveja voltariam a fazer parte do cotidiano do brasileiro e, no dia 17, imagens que foram divulgadas nas redes sociais mostraram a picanha custando R$ 19,98, em um mercado no Barreto, em Niterói.



No supermercado, algumas peças de picanha chegaram a ser vendidas por R$15,98.

