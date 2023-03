Corpo de motorista de aplicativo é encontrado em cemitério clandestino

Desaparecido desde o último dia 14 de dezembro, o corpo do motorista de aplicativos Edenilson Bernardo de Souza, também conhecido apenas como Souza, realmente foi localizado. O desfecho triste da história, foi confirmado pela filha da vitima, em uma postagem na internet. Agentes da Divisão de Homicídios localizaram o corpo do motorista após prenderem o 'serial killer' de São Gonçalo, responsável por, pelo menos, três mortes, segundo as investigações.

No momento em que foi preso, o acusado de assassinato não demonstrou nenhum arrependimento e levou os policiais ao ponto onde enterrava suas vítimas, numa espécie de cemitério clandestino, em Ipiiba, São Gonçalo.

Apesar da informação de quem eram os corpos, a identificação oficial ainda não havia sido divulgada, mas neste sábado (04), a filha de Souza fez uma postagem agradecendo as orações.

"Chegamos a uma resposta, infelizmente não foi um milagre, mas a angústia da dúvida acabou....quero agradecer aos que nos procuraram e estiveram em oração por nós, algumas pessoas que nunca conheci, mas que sempre mandavam uma pequena mensagem toda semana em oração. Era um pequeno alívio saber que não estava "completamente sozinha", foram um ponto de luz em meio a escuridão", escreveu a filha da vítima.

A família ainda não divulgou detalhes sobre o sepultamento do motorista.

A equipe de O SÃO GONÇALO ainda não conseguiu contato com a família das outras duas vítimas.

Agentes da Divisão de Homicídios não descartam que outras pessoas possam ter sido vítimas do serial killer e o acusado segue sendo investigado.