Bebê é encontrado abandonado em matagal em São Gonçalo

Um recém-nascido, ainda com cordão umbilical, foi encontrado abandonado, na manhã deste sábado (11), no bairro Vila Três, em São Gonçalo. Um jovem, de 24 anos, que passava pela Rua Agostinho Félix Vieira olhou para um matagal e teve sua atenção voltada para um volume, que aparentemente seria um boneco, mas que percebeu ser um bebê, quando constatou que se mexia.

Em desespero, ele pediu ajuda aos moradores do local. A socorrista e técnica de enfermagem Angélica Cristina dos Santos, de 40 anos, foi abordada pelo jovem enquanto abria o portão de casa. Ao chegar ao local, Angélica encontrou o bebê já fora do ventre da mãe, ainda com o cordão umbilical e picadas de formigas. Ela revela que não conseguiu segurar o choro, mas logo em seguida levou a criança para sua casa e fez os procedimentos de primeiros socorros necessários.

Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) e o Corpo de Bombeiros foram acionados, e o bebê foi socorrido para a Maternidade Municipal Dr Mário Niajar Quintanilha, em Alcântara.

O caso está sendo investigado pela 74ªDP (Alcântara). Os investigadores agora procuram imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a desvendar quem foi o responsável pelo abandono.