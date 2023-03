Shopping em Niterói é palco de briga generalizada

Na noite de quinta-feira (10), uma briga generalizada causou pânico e correria dentro do Shopping Bay Market, em Niterói. Em imagens e vídeos que circulam na internet, é possível ver o momento em que seguranças do local tentam apartar a briga, enquanto pessoas arremessam cadeiras.

A confusão aconteceu na praça de alimentação, causando uma grande correria e desespero entre as pessoas que ali estavam. Segundo relatos, ninguém ficou ferido.

Algumas testemunhas afirmam que tudo começou quando quando duas vendedoras de bala tentaram abordar clientes que passavam pelo local, para tentar vender a mercadoria. Porém, alguns deles não gostaram da abordagem e insultaram as mulheres.

"A equipe de segurança do empreendimento interviu imediatamente e a polícia foi acionada para dar sequência ao atendimento das partes envolvidas. O shopping segue operando normalmente e reitera que vem adotando as medidas necessárias em parceria com instituições públicas com o intuito de garantir o conforto de nossos clientes e lojistas", disse o estabelecimento em nota.