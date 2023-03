Promessa sendo cumprida? Picanha sai a R$20 em mercado de Niterói

Parece que a promessa do presidente Lula já começou a ser cumprida no Rio de Janeiro. Imagens que foram divulgadas nas redes sociais nesta sexta-feira (17), mostram a picanha sem osso a pelo menos R$19,98, no Barreto, em Niterói.

Em agosto do ano passado, em campanha para a presidência, Lula levou ao Jornal Nacional a promessa de que a picanha e a cerveja voltariam a fazer parte do cotidiano do brasileiro.

Quilo era vendido a 19,98 | Foto: Divulgação

Com a queda da exportação da carne para a China, o preço baixou cerca de 1,22% e alcançou o menor valor em 15 meses. Entre os cortes de primeira, a picanha teve a maior redução: de 2,63%, afirma o IBGE.

Em um supermercado em Niterói, a carne baixou para o valor de R$19,98 e surpreendeu os consumidores. Algumas peças de picanha chegaram a R$15,98.

Algumas peças de picanha chegaram a R$15,98 | Foto: Divulgação

Fabiano Rodrigues, presidente da Associação Comercial do Alcântara, foi ao local fazer compras e se surpreendeu com os valores, fazendo uma publicação no Facebook, brincando com a promessa do presidente.

Fabiano não perdeu a oportunidade de registra a oferta | Foto: Divulgação

“Logo que eu vi fui fazer a postagem. Tem muita gente não acreditando, chamando de fake news”, contou.



Segundo Fabiano, a foto foi feita para mostrar a queda dos preços. “Estávamos fora da normalidade. O Governo prometeu que iria baixar o preço da proteína e realmente está cumprindo. A foto serve para comprovar a veracidade da informação”, explicou ele.

Estagiária sob supervisão de Marcela Freitas*