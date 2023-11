Prova resistência? Há 6 dias sem luz, moradores da Parada 40 denunciam descaso da Enel

Moradores da Parada 40, em São Gonçalo, ainda sofrem com a falta de luz causada pela forte tempestade que caiu na região no último sábado (18). Já são seis dias sem fornecimento de energia pela concessionária que atua no município, enquanto as contas de luz seguem chegando.

Segundo Luiz Carlos Lourenço, morador da Travessa Dezessete de Outubro, na Parada 40, ele e os vizinhos estão sem luz desde às 22 horas de sábado (18). Embora uma fase tenha voltado na última terça-feira (21), a maioria dos eletrodomésticos e a iluminação da casa estão sem receber a energia necessária para funcionar.

Leia mais:

Moradores da Parada 40 e da Covanca estão há mais de 80 horas sem luz



Enel alega retorno de energia, mas moradores seguem sem luz em SG

“Estamos apenas com uma fase, mas uma fase mal atendida ainda, pois a lâmpada fria fica oscilando. Tem lugares que acende, tem lugares que não. Só o freezer que consegui ligar dando um jeito. Por conta do calor, estamos dormindo no terraço ou na varanda, no quarto não tem como. Mas com as chuvas, às vezes não dá pra fazer isso. E as contas estão todas pagas", diz.



O morador ainda revelou que recebeu recentemente, uma conta da Enel em que o valor ultrapassou radicalmente o comum. De acordo com Luiz, ele tinha o costume de pagar por volta de 200 reais todo mês, mas na última conta que chegou em sua casa, ele e a esposa tiveram um susto. R$1.245,75, sem nenhuma justificativa do porque os valores subiram tanto.

Leia também:

Vídeos: Técnicos da Enel são "rendidos" por clientes em SG e Niterói

Bairros ficam sem energia por mais de 38 horas em São Gonçalo e Niterói

Conforme relatado por ele, o problema teria acontecido por conta de galhos de árvores que estão encostando na rede elétrica. Ele chegou a informar à distribuidora de energia sobre a necessidade da poda, mas o caminhão enviado pela Enel na última visita da equipe, na manhã da última quarta-feira (22), não era o apropriado para realizar o reparo, e, por isso, a equipe não conseguiu trabalhar.

“É um verdadeiro descaso com as pessoas. O motorista relatou que o carro não era o adequado para o tipo de serviço necessário. Isso já na segunda vez que eles vinham até aqui. Tá muito difícil.”, contou Luiz, que relatou também que em cada ligação, a empresa dá um prazo diferente para o reparo da energia no local, mas até o momento, o problema não foi resolvido.

Novamente procurada pelo OSG, a Enel ainda não se pronunciou sobre um novo prazo para o reparo.