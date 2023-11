Vídeos: Técnicos da Enel são "rendidos" por clientes em SG e Niterói

Abordagens aconteceram no Colubandê e Pé Pequeno - Foto: Divulgação

E a novela se repete! Funcionários de concessionária de energia foram novamente "rendidos" por clientes em São Gonçalo e Niterói, após o "apagão" causada pelo temporal que atingiu a região na noite do último sábado (18).

Desta vez, técnicos foram "capturados" por consumidores no Colubandê, em São Gonçalo, e no Pé Pequeno, em Niterói. Um cliente que mora no Colubandê chegou a registrar o momento em que ele "sequestrou" a equipe da distribuidora de energia para que a rede fosse consertada.





"Tá aí o caminhão [mostra o veículo]. O caminhão está agarrado aqui. Só sai depois que resolver o problema da iluminação aqui da Enel. O caminhão tá preso", relata.



No primeiro vídeo gravado pelo próprio morador, ele mostra o rosto e recebe apoio de vizinhos. Segundo ele, no endereço, há uma idosa acamada e crianças doentes. Em uma nova gravação feita pelo mesmo cidadão, que parece ter sido divulgada horas após o primeiro, ele afirma que conseguiu ter a energia restabelecida.





Já em Niterói, no Pé Pequeno, um foto em que mostra funcionários da empresa de distribuição de energia "cercados" por possíveis moradores circula nas redes sociais. Os clientes parecem aguardar e "fiscalizar" o reparo a ser realizado pelos profissionais.

O mesmo que aconteceu em São Gonçalo e Niterói ocorreu no bairro de Itambi, em Itaboraí, quando técnicos da distribuidora em deslocamento foram parados por clientes para reparar um trecho da rede elétrica.

O SÃO GONÇALO procurou a Enel, que não enviou uma resposta até o fechamento desta matéria.