Moradores da Parada 40 e da Covanca estão há mais de 80 horas sem luz

Moradores de alguns bairros de São Gonçalo ainda sofrem com a falta de luz causada pela forte tempestade que caiu na região no último sábado (18). Já são mais de 84 horas, ou seja, três dias e meio, sem fornecimento de energia pela concessionária que atua no município. O SÃO GONÇALO ouviu gonçalenses da Parada 40 e da Covanca para entender como tem sido a rotina desde então.

Segundo Luiz Carlos Lourenço, morador da Travessa Dezessete de Outubro, na Parada 40, ele e os vizinhos estão sem luz desde às 22 horas de sábado (18). Embora uma fase tenha voltado nessa terça-feira (21), a maioria dos eletrodomésticos e a iluminação da casa estão sem receber a energia necessária para funcionar.

Luiz Carlos mora na Parada 40 e está apenas com uma fase de luz | Foto: Filipe Aguiar

"A luz tem lugares que acende, mas ela está oscilando. Só o freezer que consegui ligar dando um jeito. Por conta do calor, estamos dormindo no terraço ou na varanda, não quarto não tem como. E as contas estão todas pagas", diz.

De acordo com Luiz, o problema teria acontecido por conta de galhos de árvores que estão encostando na rede elétrica. Ele chegou a informar à distribuidora de energia sobre a necessidade da poda, mas o caminhão enviado nesta manhã (22) para o local não era o apropriado para realizar o reparo, e, por isso, a equipe não conseguiu trabalhar.

Equipe deixou localidade sem conseguir realizar o reparo | Foto: Filipe Aguiar

Já na Travessa Correia, na Covanca, nem uma das fases retornou. Os moradores estão sem luz de forma ininterrupta desde a tempestade. Segundo Ana Maria, que vive no endereço, o problema pode ter sido causado ou por uma árvore que caiu na casa da sua vizinha com o vento ou por um transformador desarmado.

"Na esquina da minha casa tem um asilo. Há diversos idosos acamados que sofrem ainda mais com a ausência de energia elétrica, Até o momento nenhum técnico veio até o local", contou.

Moradores da Travessa Correia estão sem luz há quase 90 horas | Foto: © 2023 Google

O SÃO GONÇALO procurou a Enel para entender o que pode ter motivado a demora no conserto da rede elétrica das duas localidades mencionadas. Em nota, a concessionária comunicou que se solidariza com cada um de seus clientes que ficaram sem energia nos últimos dias e pede desculpas pelos transtornos causados após as fortes chuvas e ventos registrados na noite de sábado (18).

"A empresa informa que mais de 99% de todos os clientes afetados pela tempestade na área de concessão da empresa tiveram o serviço normalizado. A empresa segue atuando nos atendimentos finais de sábado (18) e em ocorrências originadas nos dias seguintes à chuva. O evento climático, com chuva, fortes rajadas de vento e descargas atmosféricas, causou danos severos à rede elétrica de várias cidades fluminenses, interrompendo o fornecimento de energia", declarou.

A empresa também relatou que, ao todo, cerca de 900 equipes estão atuando na área de concessão da distribuidora para acelerar o atendimento das ocorrências remanescentes. E como as emergências foram espalhadas em diferentes pontos específicos e a destruição da rede afetou diversos pontos ao mesmo tempo, o restabelecimento do serviço ocorre de forma gradativa, apesar de todo o adicional de técnicos atuando nas ruas.