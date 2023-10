Esposa de Daniel Alves desiste do divórcio

Joana Sanz, esposa de Daniel Alves, decidiu voltar atrás no processo de separação. O jogador foi preso em janeiro deste ano, acusado de estupro, e desde então, a modelo havia entrado com a ação, que agora está “paralisada”. As informações são da rede de televisão espanhola 'Telecinco'.

Além de desistir da separação, a modelo também decidiu retornar à residência do casal em Barcelona. Ela estava em Madri desde que Daniel Alves foi detido.

De acordo com a emissora, Joana alegou que “não quer deixar o marido de lado nessa situação tão difícil”.

Leia também



➢ Referência no ramo fotográfico, 'Veloso' é sepultado em São Gonçalo

➢ Deputado gonçalense é vítima de suposto ato racista em Aeroporto de Brasília

Em março, Sanz publicou uma carta à mão falando sobre o término do casamento. Desde a prisão, de acordo com o jornal Extra, o lateral envia uma carta para a esposa a cada 15 dias, com o objetivo de reatar seu relacionamento. O atleta teve negado todos os pedidos de liberdade. O Ministério Público espanhol manteve a prisão preventiva diante do risco de fuga.