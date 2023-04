Moradores do Boaçu pagam taxa de esgoto mesmo sem ter rede coletora

Pagar por saneamento sem ter rede de esgoto em casa; essa é a situação que alguns moradores do bairro Boaçu, em São Gonçalo, tem enfrentado nos últimos meses. Segundo os relatos, a Águas do Rio tem cobrado uma taxa de R$ 128,54 por rede de coleta para moradores cujo esgoto é escoado para o Rio Imboassú.

Um dos casos é o da Travessa Acácio Lima. A moradora Ana Carolina Melo, de 34 anos, conta que, desde novembro do ano passado, ela e sua família, que vive no mesmo endereço, tem recebido em suas faturas a cobrança extra. O problema é que não existe coleta de esgoto na região.

O valor diz respeito a uma rede que nunca ficou pronta. As obras da rede coletora chegaram a ser iniciadas, mas, de acordo com os relatos, estão inacabadas e sem qualquer previsão de retomada. A situação foi confirmada a moradora por uma equipe da empresa. Porém, as cobranças continuaram sendo feitas e a empresa disse que precisaria enviar um técnico ao local para averiguar oficialmente a existência da rede.

Leia também:

➢ Moradores sofrem com entupimento de galerias pluviais no Camarão e Porto Novo

➢ O SG faz por você: vazamento é consertado horas após reportagem do OS São Gonçalo

"Questionei e eles disseram que temos que esperar a visita do técnico para confirmar. Eu disse: 'Tudo bem, até espero, mas se a própria equipe já viu que não tem, o que mais falta?'", conta Carolina.



Com as intensas chuvas no município em fevereiro, Carolina tentou fazer uso dos serviços pelos quais estava pagando e solicitou um serviço de limpeza do encanamento de sua casa, que está entupido com lama. Apesar disso, nem desse serviço ela conseguiu usufruir.

A visita do técnico estava marcado, inicialmente, para o último dia 23 de março. Desde então, a visita já foi reagendada quatro vezes e atualmente está marcada para o próximo dia 13 de abril. Os moradores temem mais um adiamento.

"Passamos por essa enchente, entrou quase um metro de águas nas casas, perdemos quase tudo. É inviável estar pagando uma conta dessas por uma coisa que tá inacabada. Nem o serviço de limpeza teve. R$ 130 é um dinheiro que faz falta", desabafa a moradora.

Esta não é a primeira vez que ela tem dificuldades com o serviço na região. No mês passado, um buraco aberto na mesma via por uma equipe d Águas do Rio causou transtornos e acidentes para os residentes da região. O problema levou mais de um mês para ser resolvido.

Procurada, a Águas do Rio informou que "a ocorrência já tinha sido identificada e a equipe da concessionária está entrando em contato com os clientes para realizar o refaturamento da conta. A concessionária reforça que está à disposição por meio do 0800 195 0 195 que funciona por meio de ligação ou mensagem de WhatsApp."