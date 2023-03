Buraco aberto em rua no Boaçu traz transtorno aos moradores

Um buraco aberto na Travessa Acácio Lima, no Boassú, tem preocupado residentes do local. Os moradores alegam que o buraco foi feito pela concessionária Águas do Rio, após uma enchente na rua.

Próxima ao Rio Imboassú, a travessa não tem rede de coleta de esgoto e, sempre que chove, acaba enfrentando problemas com enchentes. No dia 14 de fevereiro, após um alagamento, a Águas do Rio teria ido à rua e aberto um buraco para ajudar no escoamento da água.

O buraco tem trazido transtornos aos moradores e pedestres, atrapalhando a passagem no local e causando riscos de acidentes.

“Carros já deslizaram e a roda entrou no buraco, pessoas já tropeçaram”, conta um morador.

Segundo os moradores, alguns chamados foram abertos para que fosse realizada a repavimentação do local, mas a concessionária alega estar com uma alta demanda no momento. A Prefeitura de São Gonçalo foi ao local e afirmou não poder realizar a pavimentação, já que a abertura foi feita pela Águas do Rio.

Travessa Acácio Lima, no Boassú | Foto: Reprodução

Procurada, a concessionária Águas do Rio afirmou não ter conhecimento da intervenção realizada no local.

“A Águas do Rio desconhece a intervenção citada na ocorrência e informa que é responsável pelas redes exclusivamente utilizadas para distribuição de água tratada e coleta de esgoto, ou seja, onde existem redes separativas.

As galerias de águas pluviais, assim como a sua manutenção e desobstruções, não estão sob gestão da concessionária.

Em caso de dúvidas ou solicitação de serviços, a empresa reforça que está à disposição da população pelo 0800 195 0 195, por mensagens via WhatsApp ou ligações”, afirmaram por e-mail.

Estagiária sob supervisão de Marcela Freitas