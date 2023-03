OSG faz por você: vazamento é consertado horas após reportagem do OSG

O problema com o buraco que causava transtornos a comerciantes e pedestres com vazamento de esgoto, no bairro do Mutondo, ganhou uma solução no início da noite desta quarta-feira (1º).

Após meses de dor de cabeça, no sentido literal e figurado do termo, o comerciante Joaquim Pina, que tem uma autopeças na esquina da Rua Dr. Alfredo Backer com a Frei Orlando, finalmente viu a cratera ser consertada.

"Ontem mesmo eles vieram aqui consertar. Parabéns pelo trabalho de vocês! Obrigado!", disse Pina.

Cratera foi consertada pela concessionária de água e esgoto da cidade | Foto: Filipe Aguiar

Horas após a reportagem de O São Gonçalo, a concessionária Águas do Rio enviou uma equipe ao local, que tapou o buraco e pôs fim ao vazamento de esgoto que tirava o sossego dos pedestre e atrapalha o comércio de Joaquim.

Caso os leitores do SÃO GONÇALO estejam enfrentando problemas parecidos com o do comerciante, podem enviar a denúncia para o WhatsApp do jornal, através do número: (21) 99666-4090.