Buraco aberto há mais de um mês causa transtorno a moradores do Boaçu

Moradores da Travessa Acácio Lima, no Boaçu, em São Gonçalo, reclamam de um transtorno, desde que um buraco foi aberto, no dia 12 de fevereiro, por uma equipe da Águas do Rio. Um agravante na situação é que dentro do buraco há uma manilha quebrada, que teria sido estourada nas chuvas do mês anterior.

Diversos acidentes já foram relatados, entre eles a queda de um cachorro e de dois automóveis. Os moradores pedem uma solução para que o problema não cause acidentes mais graves.

Em nota, a Águas do Rio informou que "é responsável pelas redes exclusivamente utilizadas para distribuição de água tratada e coleta de esgoto, ou seja, onde existem redes separativas. As galerias de águas pluviais, assim como a sua manutenção e desobstruções, não estão sob gestão da concessionária, como trata-se no caso da Travessa Acácio Lima."

A concessionária informou, ainda, que "em caso de dúvidas ou solicitação de serviços, a empresa está à disposição da população pelo 0800 195 0 195, por mensagens via WhatsApp ou ligações".

Já a Prefeitura de São Gonçalo, por meio da assessoria de imprensa, informou "qualquer buraco aberto pela concessionária Águas do Rio, é de responsabilidade da própria empresa concluir o reparo e fechar o buraco. Ainda assim, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano enviará uma equipe ao endereço citado para checar a manilha quebrada".