Moradores sofrem com entupimento de galerias pluviais no Camarão e Porto Novo

Moradores do Camarão e Porto Novo, em São Gonçalo, estão preocupados com a previsão de tempestades ao longo desta semana. O motivo é o entupimento de galerias de águas pluviais que cortam os bairros. As regiões, que sofrem com alagamentos quando o volume de chuvas é grande, estão sendo prejudicadas pelo assoreamento das galerias e rios que cortam as vias.

A situação é ainda mais crítica, na Rua Doutor Francisco Portela, no Camarão, onde o esgoto já está ocupando parte da via.

Rua Francisco Portela, Camarão | Foto: Divulgação

“Desde as últimas chuvas a via sofre com o assoreamento das galerias. Por conta disso, aqui quando chove alaga. Não é necessária muita chuva para que a nossa situação fique ainda mais complicada. Eu, que tenho filho pequeno, fico com a receio de doenças ao passar por aqui. O mau odor também toma conta da minha casa”, conta a dona de casa Janete Mendes, 45 anos.

O problema se repete na Rua Otávio Mafra, no Porto Novo. O SÃO GONÇALO chegou a mostrar o caso em 27 de fevereiro, mas nenhuma providência foi tomada.

“Continua tudo da mesma forma. Ainda estamos aguardando o auxílio dos técnicos da prefeitura. Nosso receio são as próximas chuvas”, afirmou o vendedor Cláudio Mendonça, 48 anos.

Em nota, a Prefeitura de São Gonçalo respondeu que a Secretaria de Conservação enviará equipes aos locais para verificar a situação.