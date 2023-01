Caso Daniel Alves: Amiga de vítima acusa jogador de passar mão em suas partes íntimas

O jogador brasileiro Daniel Alves, preso na última sexta (20/01) suspeito de estuprar uma jovem de 23 anos, foi acusado de mais um caso de assédio nesta terça -feira (24/01). Uma amiga da vítima contou aos investigadores do caso que o atleta de 39 anos também passou a mão em suas partes íntimas na noite no mesmo dia em que teria cometido o estupro. As informações são do jornal espanhol La Vanguardia.

De acordo com a publicação, a mulher afirma ter ido à balada Sutton, em Barcelona, na Espanha, junto com a jovem que relata ter sido agredida e estuprada pelo atleta. A amiga contou que, antes do incidente, ela foi apalpada pelo jogador e reparou que Daniel também passava a mão nas partes de suas amigas.

A nova vítima conta que só deixou de ser apalpada depois que se distanciou da área onde o jogador estava. O veículo europeu revelou ainda que outro brasileiro estava na mesa VIP de Daniel na balada. Identificado apenas como Bruno, esse convidado, que é chef, teria permanecido no local com outra mulher do grupo de amigas da vítima e procurado ela mais tarde, através das redes sociais, para oferecer ajuda.



O lateral direito da Seleção foi preso preventivamente pela Justiça espanhola na semana passada, sem direito à fiança. Ele tem até a próxima quinta-feira (26/01) para pedir revisão da prisão provisória. Seu julgamento ainda não foi marcado. Ele pode pegar pena até 12 anos de prisão caso seja condenado por agressão sexual com violência. A equipe pela qual ele estava jogando, Pumas, do México, demitiu o jogador na última sexta (20/01).