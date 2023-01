Preso na Espanha, Daniel Alves é demitido do Pumas - Foto: Reprodução

O lateral-direito Daniel Alves teve seu contrato rescindido nesta sexta-feira (20) pelo Pumas, time mexicano que ele defendia desde julho do ano passado.

O jogador é acusado de ter estuprado uma mulher em uma casa noturna de Barcelona, na Espanha. Ele foi detido nesta sexta ao prestar depoimento sobre o caso à polícia local.

O presidente do Pumas, Leopoldo Silva disse que “o clube reitera seu compromisso de não tolerar atos de qualquer sócio, seja ele quem for, que contrariem o espírito do clube e seus valores”.

Entenda o caso

Uma mulher acusa Daniel Alves de tê-la estuprado em uma boate de Barcelona no fim do ano passado.

A imprensa local relata que a denunciante diz que Alves introduziu a mão por dentro da roupa íntima dela. Ela acionou a segurança da casa noturna, que chamou a polícia.