Retrospectiva 2022: relembre o que foi notícia no primeiro semestre deste ano

O ano de 2022 foi muito agitado e marcado pelas eleições, pela Copa do Mundo do Catar, por perdas de grandes ídolos e pela tensão política. Além disso, houve diversos acontecimentos importantes para o Brasil e o mundo, como a estabilização da pandemia da Covid-19, com o aumento da vacinação, e a guerra da Ucrânia, por exemplo.

Diante de um ano tão movimentado, O SÃO GONÇALO preparou uma retrospectiva dos doze meses para relembrar alguns dos fatos mais importantes e as notícias que mais repercutiram na região. Veja os destaques de janeiro a junho:

Janeiro

Tragédia em Minas Gerais

O início de janeiro trouxe uma tragédia para os moradores de Capitólio (MG). Uma rocha das encostas do famoso cânion da cidade desabou sobre barcos de turistas no dia 8. No total, dez pessoas morreram. Os corpos foram encontrados e identificados.

Homem mata esposa e tira a própria vida em seguida em São Gonçalo

Uma mulher foi vítima de feminicídio na manhã de uma quinta-feira (13), no Rio do Ouro, em São Gonçalo. Bruna Araújo Carvalho, de 27 anos, foi morta em casa pelo ex-marido, identificado como Haroldo da Silva Amorim, por não aceitar o fim do relacionamento, que acabou 4 meses antes. Segundo informações, o acusado fugiu e, após roubar um carro, cometeu suicídio.

Morte de Elza Soares

No dia 20, faleceu um ícone da música brasileira: a cantora Elza Soares, que morreu, em sua casa, de causas naturais, aos 91 anos.

O corpo de Elza foi velado no Theatro Municipal, na Cinelândia, Centro do Rio de Janeiro, no dia 21, e levado em carro aberto do Corpo de Bombeiros para o cemitério Jardim da Saudade de Sulacap, na Zona Oeste da cidade.

'Chefão' do tráfico de drogas do Boaçu, em São Gonçalo, é preso pela PM

Policiais Militares do 7º BPM (São Gonçalo), com informações do Disque Denúncia, prenderam na tarde de um quarta-feira (26), um homem apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas no bairro do Boaçu, em São Gonçalo. O acusado, foragido da Justiça, era Anderson Reges de Moraes, vulgo Quechic, de 26 anos.

Fevereiro

Caso Moïse

Imagens divulgadas pela Polícia Civil no início do mês (dia 1º), mostram as agressões feitas ao congolês Moïse Kabamgabe, no dia 24 de janeiro. Três homens foram indiciados, por homicídio duplamente qualificado. No dia seguinte, eles foram presos e a família prestou depoimento.

Moradores abandonam casas com medo do tráfico em SG

Real por real, economizado por anos, até que o grande sonho fosse realizado: a compra da casa própria. Para muitos, o local onde foi criado era a melhor opção. Anos depois, goncalenses de diversos bairros de São Gonçalo foram do sonho ao pesadelo e estão tendo que abandonar seus lares para fugir da ação de bandidos, sejam traficantes ou milicianos.

Tragédia em Petrópolis

No cenário nacional, o início do ano trouxe uma tragédia para o município de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. No dia 15, em apenas seis horas, o acumulado pluviométrico chegou a 259 milímetros (mm), superando a média de 238,2 mm esperada para todo o mês de fevereiro. O temporal provocou deslizamentos de terra em vários morros e alagamentos com fortes correntezas nas ruas.

Invasão da Rússia à Ucrânia

O dia 24 de fevereiro entrará para a história mundial como aquele em que as forças russas deram início à guerra contra a Ucrânia. O dia começava a amanhecer naquela quinta-feira, quando foram registradas fortes explosões em pelo menos cinco cidades da Ucrânia, incluindo a capital, Kiev, horas depois de o presidente russo, Vladimir Putin, ter anunciado o início de operação militar no país.

Março

Três meses atrasada, obra do viaduto do Jardim Catarina causa transtornos em SG

O viaduto do Jardim Catarina, na RJ-104, segue sendo uma expectativa dos gonçalenses. A obra, que tinha previsão para ser finalizada em dezembro de 2021, segue em andamento. Com isso, o trânsito continua complicado no local já que o retorno do Jardim Catarina foi fechado para permitir que a construção do viaduto fosse feita de forma mais rápida e fácil, com o tráfego de carros sendo desviado.

Novo Enem

No Brasil, um dos assuntos com destaque no mês de março foi a divulgação das novas regras para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), apresentadas em entrevista coletiva no dia 17. O novo Enem entra em vigor em 2024.

Segundo o MEC, as provas, atualmente compostas apenas pela redação e por perguntas objetivas de múltipla escolha, passarão a contar com outros formatos, como as chamadas questões abertas ou discursivas, nas quais o estudante escreve a resposta e não apenas seleciona uma opção. As mudanças no Enem buscam a adequação do exame ao novo ensino médio.

Polícia investiga morte de dono de bar em São Gonçalo

Policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) investigam a morte de um comerciante na madrugada de sábado (19), em São Gonçalo. Alexandre Salles Chagas, de 43 anos foi morto no bar em que era proprietário na Rua Jaime Figueiredo, no bairro Paraíso. Ele era filho da ex-candidata a vereadora de Niterói Rita Pavão.

Abril

Réus

No início de abril, a professora Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, acusada junto com o ex-vereador Jairo Souza Santos do assassinato da criança, deixou o Instituto Penal Santo Expedito, no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. No dia 6, ela recebeu tornozeleira eletrônica.

No dia 12, o vereador Chico Alencar (PSOL) foi sorteado relator do processo disciplinar no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara do Rio de Janeiro, para cassação do mandato do vereador Gabriel Monteiro (PL), alvo de denúncias de assédio sexual, moral, estupro e manipulação.

Também no dia 12 começou o julgamento de quatro réus envolvidos no caso da morte do pastor Anderson do Carmo, supostamente a pedido da então esposa, a ex-deputada Flordelis.

No mesmo dia a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) aprovou o pedido de cassação do deputado Arthur do Val por ter proferido frases machistas ao se referir a refugiadas ucranianas dizendo que as mulheres de lá são “fáceis” por serem pobres, mesmo com a renúncia dele.

No dia 20, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes votou pela condenação do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) a oito anos e nove meses de prisão em regime fechado. Já no dia 1º a maioria do Supremo referendou uma série de medidas cautelares contra o deputado determinadas por Moraes.

Aposentada que criou canteiro de flores em rua do Jardim Catarina morre após infarto

"Mas você partiu sem mim e sei que estás em algum jardim, entre as flores...". O trecho da canção 'Uma Vez Mais', de Ivo Pessoa, que representava o casal principal Rafael e Serena, da novela da TV Globo, Alma Gêmea, está dando um novo sentindo para uma família de São Gonçalo. Para eles, a mensagem da canção pode se assemelhar com a partida repentina da aposentada Marlene Alves Moreira Monteiro, de 58 anos, que cultivava na calçada de uma rua do Jardim Catarina um canteiro cheio de flores e plantas. Marlene morreu na quinta-feira (07), mas sua história jamais será esquecida no bairro em que viveu.

Carnaval adiado

Por causa dos altos números de casos de covid-19 nos dois primeiros meses de 2022, várias capitais brasileiras adiaram as festas carnavalescas para abril. Após dois anos sem desfile por causa da pandemia de Covid-19, o Brasil finalmente comemorou o carnaval, com uma folia fora de época.

No Rio de Janeiro, no entanto, nem tudo foi festa. Um acidente resultou na morte de uma menina de 11 anos. Raquel Antunes da Silva foi prensada entre uma alegoria e um poste, na noite de quarta-feira (20), durante o deslocamento do carro em uma rua próxima do Sambódromo.

Homem morre após ser torturado e queimado em São Gonçalo

O corpo de um homem, com aproximadamente 20 anos, foi encontrado parcialmente carbonizado, na manhã da terça-feira (26), na Estrada do Rio Frio, no Largo da Ideia, em São Gonçalo. O corpo do jovem apresentava sinais de tortura e espancamento.

Maio

Gabriel Monteiro

O vereador carioca Gabriel Monteiro se tornou réu na Justiça do Rio de Janeiro, acusado de filmar relação sexual com uma adolescente de 15 anos. A denúncia foi aceita no dia 2 de maio e o mandado de citação e intimação foi expedido no dia 17. No dia 25 a Câmara do Rio ouviu testemunhas sobre o caso. Uma delas, inclusive, relatou os casos de assédio.

Mensagem atribuída a traficantes do Salgueiro circula nas redes sociais

"Jamais vamos tirar algo de trabalhador". É isso que garantem criminosos do Complexo do Salgueiro, que foram às redes sociais informar que veículos ligados às plataformas digitais de transportes podem, sim, circular dentro do conjunto de favelas gonçalense. A medida foi tomada uma semana após circular um comunicado que dizia que motoristas de Uber não poderiam mais realizar corridas no local.

Guerra do tráfico se intensifica em Niterói e internautas relatam cancelamento de aulas na UFF

A guerra do tráfico protagonizada por bandidos ligados ao Comando Vermelho (CV) e ao Terceiro Comando Puro (TCP), em Niterói, se intensificou. Na quinta-feira (26), segundo relatos na redes sociais, a Universidade Federal Fluminense (UFF) precisou cancelar as aulas no período da noite por conta de ameaças de toque de recolher.

Caso Genivaldo

No dia 26, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou que investigaria a morte de Genivaldo de Jesus Santos, ocorrida durante uma abordagem feita no dia anterior (25) por policiais rodoviários federais na BR-101, em Sergipe.

No mesmo dia, a PRF declarou o afastamento dos envolvidos. No dia 30, o presidente Jair Bolsonaro se manifestou sobre o assunto, dizendo que a justiça seria feita.

Junho

Caso Bruno e Dom

No dia 6 de junho, a União das Organizações Indígenas do Vale do Javari (Univaja) divulgou que o indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips, correspondente do jornal The Guardian no Brasil, estavam desaparecidos há mais de 24 horas, ou seja, desde o dia 5.

O desaparecimento ocorreu no Vale do Javari, Amazonas, no trajeto entre a comunidade Ribeirinha São Rafael até a cidade de Atalaia do Norte. Bruno Pereira já havia denunciado que estaria sofrendo ameaças. Dom Phillips escrevia um livro sobre a região. Polícia Federal, Marinha e Fundação Nacional do Índio (Funai) seguiram no caso.

No dia 7, Amarildo da Costa de Oliveira, 41 anos, conhecido como Pelado, foi preso em flagrante. Ele foi apontado por várias pessoas como um dos suspeitos do desaparecimento por ter ameaçado Bruno Pereira algumas vezes. Pelado foi detido em uma abordagem por posse de drogas e munição calibre 762, de uso restrito.

No dia 9, foram encontrados vestígios de sangue em sua embarcação. Mas foi somente no dia 14 que o suspeito confessou a participação no desaparecimento e indicou o local onde os corpos foram enterrados. No dia 15, a Polícia Federal foi até o lugar e lá encontrou “remanescentes humanos”.

A Polícia Federal (PF) confirmou, no dia 17, que os restos mortais que foram encontrados na Amazônia eram do jornalista do inglês Dom Phillips. No dia 18, foi a vez dos restos de Bruno serem identificados. A perícia concluiu que ambos foram mortos por armas de caça.

No dia 20 foi encontrada a lancha onde os dois desaparecidos viajavam. O local exato onde estava a embarcação foi indicado por Jeferson da Silva Lima, que foi detido no dia 18, por suspeita de envolvimento com os assassinatos. No dia 23, um avião deixou Brasília com os corpos para que estes fossem entregues às famílias.

Alta na gasolina

Para tentar conter a alta da gasolina o presidente Jair Bolsonaro sancionou, com vetos, o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional que prevê um teto limitando o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que incide sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações e transportes coletivos.

Segurança quer botar 'água no chope' e prender aniversariante 'Rabicó' em SG

As autoridades da área de inteligência da Segurança Pública no Estado do Rio monitoram a movimentação que vem ocorrendo nos últimos dias, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, em preparação para festa de aniversário de Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó, apontado pela polícia como um dos maiores 'chefões' da venda de drogas da cidade e também membro do grupo de acusados mais procurados do Estado do Rio.

Pastor leva celular para conserto em Itaboraí e deixa bilhete com apelo curioso

O técnico em informática Zalmir Ferreira, que trabalha em uma loja de Itaboraí, compartilhou o apelo de um pastor no TikTok, e a sequência de vídeos já somam mais de seis milhões de visualizações.

