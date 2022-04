Homem morre após ser torturado e queimado em São Gonçalo

O corpo de um homem, ainda não identificado, com aproximadamente 20 anos, foi encontrado parcialmente carbonizado, na manhã desta terça-feira (26), na Estrada do Rio Frio, no Largo da Ideia, em São Gonçalo.

O jovem estava no canto da via pública, numa área deserta. No local, não foram encontradas testemunhas que pudessem falar sobre o caso. No entanto, o corpo apresentava sinais de tortura e espancamento.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo foram ao local e realizaram perícia inicial.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, onde deverá ser identificado.