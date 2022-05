Mensagem atribuída a traficantes do Salgueiro circula nas redes sociais

"Jamais vamos tirar algo de trabalhador". É isso que garante criminoso do Complexo do Salgueiro, que foram as redes sociais informar que veículos ligados às plataformas digitais de transportes podem, sim, circular dentro do conjunto de favelas goncalense.

A medida foi tomada uma semana após circular um comunicado que dizia que motoristas de Uber não poderiam mais realizar corridas no local.

Desmentindo o antigo comunicado, criminosos usaram as redes sociais do Complexo do Salgueiro para divulgar um novo comunicado, garantindo que "Nós não trabalhamos com opressão (sic)". O comunicado ainda solicitava que moradores do Complexo e familiares dos "amigos" divulgassem a informação nos status de suas redes sociais.

O Complexo do Salgueiro é o maior conjunto de favelas da região. Dominada pelos criminosos do Comando Vermelho, o Salgueiro é conhecida como quartel general do comando. Além disso, o local é utilizado para reuniões e esconderijo dos principais líderes da facção criminosa.