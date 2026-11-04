Brasileirão: com transmissão do OSG Esportes, Flamengo recebe o Grêmio no Maracanã, nesta quarta (4)

Com 73 pontos, o Flamengo luta para ampliar a vantagem para o Palmeiras, que aparece na sequência com 70 pontos - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Com 73 pontos, o Flamengo luta para ampliar a vantagem para o Palmeiras, que aparece na sequência com 70 pontos - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo recebe o Grêmio no Maracanã, nesta quarta-feira (4), às 19h30, em partida válida pela 34ª rodada do Brasileirão. O jogo terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do OSG Esportes em parceria com a Rádio Mania, direto do estádio, à partir das 19h (clique aqui).

Os times vivem situações completamente opostas na competição: o Flamengo é o líder e busca o décimo título do Campeonato Brasileiro; já o Grêmio é o primeiro time na zona de rebaixamento e luta para permanecer na série A.

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Com 73 pontos, o Flamengo luta para ampliar a vantagem para o Palmeiras, que aparece na sequência com 70 pontos. O time paulista joga na quinta-feira (5), contra com Remo. Após vencer o Vasco por 4 a 1 no Clássico dos Milhões, na última rodada, o Rubro-Negro soma quatro vitórias consecutivas na competição e chega embalado para o confronto desta quarta.

O time aposta todas as suas fichas no Brasileirão, já que foi eliminado da Copa do Brasil e, mais recentemente, da Libertadores.

Já o Grêmio é o primeiro time na zona de rebaixamento, com 37 pontos. Apesar de lutar pela permanência na elite do futebol brasileiro, o time aposta no bom desempenho recente da equipe para buscar os três pontos. O equipe do Rio Grande do Sul vem de três vitórias consecutivas: contra o Coritiba e Athlético-PR no Brasileiro; e contra o Atlético Mineiro, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

Pelo Flamengo, Carrascal, que cumpriu suspensão contra o Vasco, deve voltar ao time titular, no lugar de Plata, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Lucas Paquetá, com problemas no joelho, também desfalca a equipe. Apesar disso, exames descartaram lesão grave no meia de 29 anos.

No Grêmio, o goleiro Weverton e o centroavante Carlos Vinicius estão suspensos, após levarem o terceiro amarelo na última rodada. Além dos dois, o lateral-esquerdo Marlon também fica de fora por uma pancada sofrida na semifinal da Copa do Brasil.