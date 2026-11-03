Jogador espanhol de 30 anos morre após choque com goleiro durante partida

A colisão foi nos acréscimos do segundo tempo. A partida teve que ser paralisada para que o jogador pudesse ser atendido - Foto: Divulgação

A colisão foi nos acréscimos do segundo tempo. A partida teve que ser paralisada para que o jogador pudesse ser atendido - Foto: Divulgação

O atacante espanhol Jesús de Miguel, do Tenerife, morreu na manhã desta terça-feira (3), aos 30 anos. O jogador sofreu uma forte pancada durante uma partida da segunda divisão do Campeonato Espanhol, na segunda-feira (2). A morte foi confirmada pelo clube por meio de um comunicado oficial.

“Com profunda dor, um nó na garganta e sem conseguir acreditar que isso seja verdade, comunicamos o trágico falecimento, nesta terça-feira, 3 de novembro de 2026, às 8h, de Jesús de Miguel Alameda”, declarou o clube.

O acidente aconteceu nos acréscimos do segundo tempo, quando o goleiro Jesus Owono, do FC Andorra, saiu da área para afastar uma bola longa e atingiu o peito do atacante com o joelho. De Miguel caiu desacordado no gramado, provocando preocupação entre os jogadores das duas equipes.

A equipe médica prestou os primeiros socorros ao atleta ainda em campo por mais de cinco minutos. Em seguida, ele foi retirado de ambulância e levado ao hospital. Durante o atendimento, o jogador sofreu uma parada cardíaca e precisou ser reanimado.

Leia também

➣Com reação incrível, Cruzeiro bate Corinthians e leva Libertadores

➣ Palmeiras vence o Vasco e joga pelo empate para chegar à final da Copa do Brasil

Owono recebeu cartão vermelho direto após o lance. A partida foi paralisada para que De Miguel pudesse receber atendimento.

Durante a madrugada, o Tenerife chegou a informar que o estado de saúde do jogador havia se agravado. O atacante permaneceu inconsciente desde o momento do impacto e morreu às 8h desta terça-feira.

Após a confirmação da morte, clubes como Barcelona e Real Madrid divulgaram mensagens de pesar. O Tenerife também informou que a família do jogador agradeceu as manifestações de apoio e pediu respeito à privacidade neste momento de luto.