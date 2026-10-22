Eliminado: Estudiantes vence o Flamengo nos pênaltis e cala o Maracanã

O Flamengo foi eliminado da Libertadores da América nos pênaltis para o Estudiantes, na noite desta quinta-feira (22), no Maracanã. Após empate sem gols no tempo normal, os argentinos venceram a disputa por 3 a 2.

Os 90 minutos no Maracanã foram marcados muito mais pela vontade e pelas faltas duras do que pela qualidade técnica. Ao longo da partida, os dois goleiros pouco precisaram trabalhar, já que os ataques de ambas as equipes tiveram atuações apagadas.

No segundo tempo, aos cinco minutos, Baltasar Rodríguez recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso. A situação, que parecia abrir caminho para a classificação rubro-negra, pouco mudou o roteiro da partida.

Mesmo com um jogador a mais, o Flamengo não conseguiu construir boas oportunidades de gol e abusou dos cruzamentos para a área, mas não teve sucesso.

Após o apito final, algumas vaias ecoaram das arquibancadas, antes mesmo do início da disputa de pênaltis.

Nas cobranças, o experiente Muslera foi o grande herói do Estudiantes. O goleiro uruguaio defendeu as cobranças de Jorginho, Paquetá e Bruno Henrique, garantindo a classificação da equipe argentina à final da competição.

A eliminação do Flamengo encerra uma semana desastrosa para os clubes cariocas nas competições internacionais: na terça-feira, foi a vez do Vasco; na quarta, do Fluminense; e, nesta quinta-feira, do Flamengo.