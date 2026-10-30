Flamengo goleia o Vasco por 4 a 1 e dá passo importante na disputa pelo título do Brasileirão

Rubro-Negro chega a 73 pontos e mantém distância em relação ao Palmeiras, vice-líder da competição - Foto: Divulgação/ Gilvan de Souza/ Flamengo

Rubro-Negro chega a 73 pontos e mantém distância em relação ao Palmeiras, vice-líder da competição - Foto: Divulgação/ Gilvan de Souza/ Flamengo

O Flamengo goleou o Vasco por 4 a 1, nesta quinta-feira (29), no estádio Nilton Santos, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Rubro-Negro manteve a liderança da competição, com 73 pontos, três a mais que o Palmeiras, segundo colocado.

Pedro e Samuel Lino foram os destaques da partida, com dois gols cada. Pelo lado vascaíno, Lescano marcou o único gol da equipe.

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O primeiro gol rubro-negro saiu aos 10 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de Varela, Pedro abriu o placar de cabeça. Cinco minutos depois, Lescano deixou tudo igual, após assistência de Cuiabano.

Ainda na primeira etapa, Pedro aproveitou o rebote de uma defesa de Léo Jardim, após finalização de Samuel Lino, e colocou o Flamengo novamente em vantagem.

No segundo tempo, Samuel Lino ampliou aos oito minutos. Paquetá deu passe em profundidade para Arrascaeta, que tentou tocar para Varela na entrada da área. Na sobra do passe, Lino aproveitou e finalizou firme e rasteiro no canto esquerdo do gol.

Aos 40, ele voltou a marcar, desta vez após rebote de uma bola que bateu no travessão em finalização de Léo Ortiz, que conduziu a bola da defesa até o ataque e quase fez um gol antológico.

Com a derrota, o Vasco permanece na 13ª posição, com 38 pontos, quatro acima da zona de rebaixamento.