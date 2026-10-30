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Exames descartam lesão grave em joelho de Paquetá

Meia precisou deixar o campo durante clássico contra o Vasco após sentir dores

relogio min de leitura | Redação
Paquetá entrou no intervalo da partida, no lugar de Gonzalo Plata, mas precisou deixar o campo aos 32 minutos do segundo tempo após sentir dores
Paquetá entrou no intervalo da partida, no lugar de Gonzalo Plata, mas precisou deixar o campo aos 32 minutos do segundo tempo após sentir dores -

O Flamengo recebeu uma boa notícia em relação ao meia Lucas Paquetá. Exames realizados após a vitória por 4 a 1 sobre o Vasco, na última quinta-feira (29) não identificaram lesão grave no joelho esquerdo do jogador, que já iniciou tratamento no clube.

Paquetá entrou no intervalo da partida, no lugar de Gonzalo Plata, mas precisou deixar o campo aos 32 minutos do segundo tempo após sentir dores.

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O jogador foi acompanhado pelo departamento médico na reapresentação do elenco, nesta sexta-feira (30), no Ninho do Urubu.

O Rubro-Negro lidera o Brasileirão com 73 pontos, três de diferença para diferença para o vice-líder Palmeiras.

O próximo compromisso será contra o Grêmio, na quarta-feira (4), às 19h30, no Maracanã, pela 34ª rodada da competição.

Tags:

Brasileirão 2026 Flamengo lesão no joelho Lucas Paquetá

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