Gustavo Mioto briga com fã que jogou uma calcinha no palco

O cantor Gustavo Mioto viralizou ao brigar com fã que jogou uma calcinha no palco - Foto: Reprodução

O cantor Gustavo Mioto, de 27 anos, deixou claro para o público, que assistia seu show, o desconforto com uma fã que jogou uma calcinha no palco. O espetáculo contava com a participação de Luan Santana, de 33 anos, que será pai do primeiro filho com Jade Magalhães, O artista, que no momento está em um relacionamento sério com a também cantora, Ana Castela, de 20 anos, rapidamente recriminou a fã, o que repercutiu nas redes sociais nesta quinta-feira (22).



“Nesse palco hoje, você está vendo um rapaz que namora e outro pai de família. Você acha que hoje é dia de você dar um presente desse?”, perguntou Mioto. “Você acha que tem condição?”, continuou. Com bom-humor, a plateia respondeu que os famosos terão que lutar para conviver com a animação da plateia.

Há pouco tempo Gustavo Mioto disse em uma entrevista que está longe da curtição. Se define como um homem romântico, e que valoriza essa característica no atual relacionamento.



Além de Gustavo, quem vive com sorte no amor é Luan Santana. No mês passado, julho, foi anunciada a gravidez de sua namorada Jade Magalhães. O casal já foi noivo, mas ficaram quatro anos separados, e reataram o relacionamento no início deste ano. Essa nova fase do relacionamento trouxe muitas alegrias, tendo vivência uma espécie de lua de mel, no México.