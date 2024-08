Passeata em Itaboraí alerta sobre abuso sexual infantil

No próximo sábado, dia 24 de agosto de 2024, o Hospital Adventista Silvestre de Itaboraí realizará uma passeata na Avenida 22 de Maio, a principal via da cidade, com o objetivo de conscientizar a população sobre o abuso sexual infantil. O evento contará também com a oferta de serviços médicos gratuitos para os moradores locais, reforçando o compromisso do hospital em cuidar da comunidade de forma integral.

Hospital Adventista Silvestre de Itaboraí | Foto: Divulgação/Paulo Araújo

“Nossa principal motivação é cuidar, orientar e olhar para as pessoas da forma como Jesus nos ensinou: 'Amando o próximo como a ti mesmo.' Queremos proporcionar à comunidade a consciência de que todos podemos fazer mais pelo nosso próximo”, explica Geisson Monteiro Morroch, diretor da unidade de Itaboraí.



Serviços médicos gratuitos

A passeata terá início às 15h e terminará na praça, onde os atendimentos médicos gratuitos serão oferecidos após o término da passeata. Entre os serviços disponíveis estarão aferição de pressão arterial e glicemia, além de orientações psicológicas e sobre atividade física e hidratação. O atendimento será realizado na praça, com horário a ser definido após o término da passeata.

Conscientização sobre o abuso sexual infantil

A passeata também terá como foco a conscientização sobre o abuso sexual infantil, um tema sensível e de extrema relevância. Por meio de faixas, banners e folhetos informativos, os participantes serão sensibilizados sobre a importância de proteger as crianças e denunciar abusos. Além disso, psicólogos estarão no local para oferecer orientações, e advogados estarão disponíveis para esclarecer dúvidas legais sobre os direitos das crianças e as ações que podem ser tomadas em casos de abuso.

Expectativas de participação

O evento busca engajar a comunidade local de Itaboraí e sensibilizar o maior número possível de pessoas, tanto de forma direta, por meio da participação na passeata, quanto de forma indireta, pela leitura dos materiais distribuídos. "Acreditamos que a população de Itaboraí responderá de forma positiva a esse chamado, marcando presença em grande número", complementa Geisson.

SERVIÇO

Evento: Campanha alerta para abuso sexual contra crianças

Data: 24 de agosto de 2024

Horário: 15h às 18h (Início da passeata às 15h, com continuidade dos atendimentos médicos na praça após o término da passeata)

Local: Avenida 22 de Maio, Itaboraí