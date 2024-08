Homem passeia com búfalo na Praia de Copacabana: "Vou realizar o sonho do Bill"

Na noite da última quinta-feira (21), um fato atípico pegou moradores da Zona Sul do Rio de surpresa: um homem resolveu passear montado num búfalo pela praia de Copacabana.

Agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) e do Rio+Seguro encontraram o tutor do animal na orla da praia. Ele explicou que estava levando o animal, batizado de "Diferentão", até Barretos, no interior de São Paulo, e que, devido ao cansaço do búfalo, parou para descansar e dar uma volta pela praia.

"Rapaz, vou realizar o sonho do Bill (o búfalo). Vai entrar dentro do mar. É rezar para ele sair bem, porque tá indo empolgadinho, olha a alegria dele", comemorou Rômulo Cavalcante.



Rômulo é o tutor do animal há três anos e contou que assim que chegou ao Rio, na última terça-feira (20), foi direto conhecer Copacabana. Ambos vivem na cidade de São José do Jacuri, na região Norte de Minas Gerais.

“O búfalo resolveu entrar no mar. Fica doidinho quando a água encosta nele. Ele tá tentando entender o que está acontecendo porque nunca viu tanta água”, comemorou Rômulo, que completou: "Acho que alguém denunciou e a Guarda (Municipal) foi lá. Estava com pouca gente, mas quando ele foi andando foi surgindo gente. Aí os guardas pediram para que a gente tirasse ele, por questão de segurança. Então, decidimos tirá-lo. Diferentão tinha o sonho de conhecer o mar", brincou o tutor do animal.

A Seop disse, em nota, que o homem se identificou e apresentou toda a documentação do animal. "Os agentes acompanharam o animal e seu proprietário até a carreta que trouxe os dois até Copacabana", disse a secretaria.