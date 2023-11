Após agressão, Ana Hickmann posta suposta 'indireta' para marido

A apresentadora Ana Hickmann chamou a atenção dos seguidores neste domingo (26), após usar seu perfil nas redes para compartilhar uma reflexão, compreendida pelos fãs como uma indireta ao marido Alexandre Correa, que confessou tê-la agredido durante uma discussão.

“Às vezes a benção não é o que Deus dá, mas o que ele tira”, diz a imagem compartilhada pela ex-modelo em seus stories do Instagram. Ela não chegou a comentar a afirmação. Porém, à luz do anúncio da primeira entrevista pública da apresentadora sobre o ocorrido, que será exibida pela Record TV neste domingo (26), muitos seguidores entenderam a frase como uma reflexão sobre o episódio com Alexandre.

Relembre o caso:

➢ Ana Hickmann registra ocorrência contra o marido por violência doméstica

➢ Marido de Ana Hickmann confessa agressão: "Menti"

➢ Ana Hickmann aparece na TV com hematoma no braço após ter sido agredida por seu marido

A apresentadora, de 42 anos, e o empresário, de 51, estão no início do processo de divórcio, após a divulgação do caso de violência doméstica. O fim do casamento, que já durava 25 anos, foi solicitado por Alexandre. Ana, por sua vez, entrou com um pedido de urgência por uma medida protetiva. O pedido ainda está sendo analisado pelas autoridades; caso aprovado, a pena para descumprimento dele deve variar entre três meses e dois anos de prisão.