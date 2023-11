Ana Hickmann registra ocorrência contra o marido por violência doméstica

A modelo e apresentadora Ana Hickmann fez um registro de ocorrência contra o marido, o empresário Alexandre Correa, por lesão corporal e violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha, na noite do último sábado (11).

A artista chamou a polícia a casa onde mora com a família, em um condomíniode luxo em Itú, São Paulo, após ter sido ameaçada, agredida e ter o braço preso em uma porta, quando tentava pegar o celular para chamar a polícia.

Segundo informações obtidas pelo G1, no registro de ocorrência Ana afirmou que estava na cozinha, com o filho de 10 anos, e com funcionários quando o marido iniciou uma discussão.

Assustada, a criança teria saído do cômodo, quando Alexandre prendeu Ana contra a parede e desferir ameaças contra ela. A modelo contou a polícia que ao tentar pegar o celular que estava na varanda, ele prendeu o braço dela na porta.

Ana precisou de atendimento médico e está usando tipoia para ajudar na recuperação. A polícia foi chamada à residência, mas o acusado já não estava mais no local.

Ela foi à delegacia, registrou o crime, mas não solicitou medida protetiva contra Alexandre.

Em nota, a assessoria de Ana informou que houve um desentendimento entre a modelo e o marido e que a PM foi acionada para esclarecer os fatos.

"Ana Hickmann agradece o carinho e a solidariedade dos fãs e informa que está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física", diz o comunicado.