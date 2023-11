Marido de Ana Hickmann confessa agressão: "Menti"

Alexandre afirmou que os dois nunca tiveram brigas parecidas com a que aconteceu no último sábado (11) - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Alexandre afirmou que os dois nunca tiveram brigas parecidas com a que aconteceu no último sábado (11) - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Após a repercussão do caso de agressão contra a apresentadora Ana Hickmann, nesta segunda-feira (13), seu marido, Alexandre Correa, decidiu se pronunciar. O autor das agressões que resultou em uma lesão no braço de apresentadora, assumiu e confirmou que mentiu ao dizer que nada tinha acontecido, em um primeiro momento.

Em entrevista ao 'Splash' do Uol, Alexandre afirmou que os dois nunca tiveram brigas parecidas com a que aconteceu no último sábado (11), e negou qualquer histórico de agressão contra a apresentadora.

“Quando eu vi aquela nota, eu entrei em total desespero e neguei. Mentiu? Menti. Ponto. Ou eu omiti o fato? Omiti. Eu estava numa estrada, desesperado, desnorteado. Estava perdido. Falei: 'meu Deus do céu. Que coisa?' Desculpa o vocabulário: 'que cagad* que aconteceu. Por que eu não discuti, por que eu não me levantei da mesa, por que eu não fui para o canto, não fui tomar uma água? Por que eu não fui bater a cabeça na parede. Sei lá. Mas já foi", iniciou a declaração.

"A única coisa que não procede é a situação de cabeçada. Isso não existe. Esse viés, isso não existe", finalizou. No Boletim de Ocorrência, Ana relata que o marido ameaçou dar cabeçadas nela ao prendê-la na parede.



Alexandre Correa também contou que foi hostilizado em uma padaria na manhã desta segunda-feira (13). "Eu preciso saber como é que vou viver. Sem vida social, sem vida digital. Eu fui tentar ir a uma padaria e não foi agradável o que aconteceu lá dentro. Uma senhora de meia-idade bateu nas minhas costas e disse: 'Muito bonito. Bateu na sua mulher. Um homem do seu tamanho'. Eu só queria comprar pão francês. É daí pra frente, acabou. Acabou", declarou o empresário.