Em primeiro depoimento sobre agressão, Ana Hickmann revela: "fui machucada durante muito tempo”

Ana Hickmann falou pela primeira vez sobre as agressões que sofreu do marido - Foto: Reprodução

Em entrevista ao Domingo Espetacular, Ana Hickmann falou pela primeira vez sobre a violência doméstica que sofreu do marido, Alexandre Correa, além de dar maiores detalhes do dia do ocorrido e do pedido de divórcio, que foi feito em caráter litigioso e segundo a Lei Maria da Penha.

De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, que obteve um trecho da entrevista, Ana reafirma a tentativa de cabeçada de Alexandre. “Ele veio sim pra me dar uma cabeçada”, declarou ela à apresentadora Carolina Ferraz.

Em um trecho do vídeo, do programa que vai ao ar neste domingo (26), Ana Hickmann desabafou sobre as agressões. “Sou eu que estou aqui machucada e fui machucada durante muito tempo”, declarou emocionada.



Ainda na entrevista, Ana reafirmou a tentativa de cabeçada de Alexandre. “Ele veio sim pra me dar uma cabeçada”, declarou. “Comecei a gritar mesmo, porque ele não me soltava. Eu fiquei com medo dele”, afirmou a apresentadora sobre o dia da agressão.