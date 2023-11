Ana Hickmann aparece na TV com hematoma no braço após ter sido agredida por seu marido

A apresentadora Ana Hickmann apareceu na TV com um hematoma no seu braço esquerdo - Foto: Divulgação/ Reprodução

A apresentadora Ana Hickmann apareceu na TV com um hematoma no seu braço esquerdo - Foto: Divulgação/ Reprodução

A apresentadora Ana Hickmann participou, nesta quinta-feira (16), de uma reportagem ao vivo na TV Record, com um hematoma no seu braço esquerdo após ter sido agredida por seu marido, Alexandre Bello Correa, de 52 anos, no último sábado (11).

Durante uma reportagem realizada fora do estúdio, Ana levantou o braço deixando um machucado. próximo ao cotovelo, aparente aos telespectadores.



Ela chegou a compartilhar uma foto antes de entrar no programa matinal na Record TV, declarando que a cada dia se encontrava mais forte.

Hickmann, de 42 anos, registrou um boletim de ocorrência contra o marido por lesão corporal e violência doméstica no último sábado (11). O caso teria acontecido após uma discussão na residência em que ela vive com Correa, em Itú, no interior de São Paulo. Ele admitiu a ocorrência da briga, mas negou "maiores consequências". A celebridade preferiu não pedir medida protetiva contra o marido.



Segundo Ana, ela estava na cozinha da mansão conversando com o filho, de 10 anos, quando o assunto da conversa teria estressado Alexandre. Eles começaram a discutir e a criança teria saído assustada do cômodo quando Correa alterou o tom de voz.



De acordo com depoimento, a primeira violência ocorreu quando Alexandre a pressionou contra a parede da cozinha. Ainda segundo o relato, dois funcionários estavam na casa e testemunharam o ato. Posteriormente, ele teria ameaçado dar cabeçadas na apresentadora.



Ana ainda declarou à polícia que conseguiu se desvencilhar do marido e foi em direção à saída da cozinha para buscar o celular. Neste momento, ele foi atrás dela, e fechou propositalmente a porta de correr no braço esquerdo da apresentadora.



No boletim de ocorrência, Hichmann contou que conseguiu trancar Alexandre do lado de fora da cozinha e, só neste momento, se sentiu realmente segura para chamar a polícia. Ele fugiu do local antes de os agentes chegarem.