Kayky Brito e esposa se separam, afirma colunista

Depois de passar 27 dias internado, o ator Kayky Brito pode estar passando por um momento delicado no casamento. Ele e a esposa Tamara Dalcanale teriam se separado e estariam no processo de divórcio, de acordo com informações do colunista Leo Dias, do jornal "Metrópoles".

A separação teria sido motivada, conforme o jornalista, por um vídeo do dia do acidente de trânsito que deixou Kayky internado em estado grave. Nas imagens, ele apareceria 'paquerando' outras mulheres na rua. O casal já estaria passando por um momento de crise no relacionamento antes do acidente, segundo os relatos.

Rumores ainda não confirmados pelo casal também indicam que a mulher pode ter deixado o Rio de Janeiro junto dos filhos e viajado para Curitiba. A separação teria sido confirmada a Leo Dias por amigos do casal. Nenhum dos dois, no entanto, se pronunciou sobre o assunto até o momento.

Kayky e Tamara estão juntos desde 2020. Juntos, são pais de Kael, de 2 anos. Tamara também é mãe de Felipe, de 7 anos, e Carolina, de 5, furtos de um outro relacionamento.