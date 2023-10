Disfarçando as evidências? Internautas apontam clima tenso entre Sandy e Lucas Lima

A cantora Sandy, de 40 anos, e o músico Lucas Lima, de 40, foram ao programa “Altas Horas” neste sábado (30) e comentaram, pela primeira vez, o fim do casamento de 15 anos. Após 24 anos de relacionamento, o casal anunciou a separação na última segunda-feira (25), e desde então, fãs dos artistas têm especulado o possível motivo do término. Mesmo com declarações que apontam para um fim amigável, a Internet pareceu não se convencer, já que as reações de Sandy durante o programa ganharam grande repercussão nas redes.

O “Altas Horas” foi gravado no dia seguinte ao anúncio público sobre o fim do relacionamento, e contou com a presença do ex-casal, Sandy e Lucas Lima, além de familiares dos dois. Segundo informações, a gravação já estava agendada antes da divulgação do término, e os artistas decidiram manter o compromisso.

Durante a entrevista, Sandy e Lucas explicaram a decisão e esclareceram como está a relação entre os dois no momento.

“Não é uma coisa fácil de fazer, porque as pessoas não sabem como se portar esperando o que a gente vai fazer, mas existe uma amizade, um amor de 24 anos e isso nunca vai mudar. Pra mim e pra ele não é estranho estar aqui. A gente se ama muito, somos melhores amigos, temos um fruto lindo que é o Theo, de 9 anos, nosso filho que é a prioridade”, disse a cantora.

Segundo Lucas, a decisão não foi repentina, e o casal já vinha amadurecendo a ideia há algum tempo. “Estamos conversando há muito tempo. É uma decisão que tomamos há muito tempo. Precisamos organizar a nossa vida, organizar o Theo para trazer essa notícia. A gente entende que essa notícia tem que ser do mundo. Também foi um processo longo e de muita conversa, descobrimos um carinho diferente. Um casal com filhos nunca se separa”, contou o músico, que foi complementado por Sandy: “O amor é um elo para sempre”.

Lucas ainda tentou detalhar a decisão, “Estamos ressignificando esse amor. Faz um mês e pouco que decidimos...”, mas logo foi interrompido pela ex-esposa, que disse: "Sei lá, não precisa dar números. Não foi uma coisa que a gente decidiu, acabou, não foi nada impulsivo. As pessoas especulam, é muito doloroso, não comunicamos para as pessoas assim que decidimos. Está tudo bem entre nós, é uma decisão amadurecida".

“Conversamos com amigos e o que sentimos não é incomum, mas é difícil encerrar um relacionamento assim, muitas pessoas deixam a chegar em brigas. A gente não deixou chegar a esse momento”, revelou o produtor musical, e Sandy finalizou: “É muito difícil, a gente sofre, chora, temos altos e baixos”.

O ex-casal esclareceu ainda que apesar de estarem terminando o relacionamento amoroso entre os dois, a parceria musical continua, e Lucas estará presente na turnê europeia da cantora, que começa em outubro. “Estamos indo para a Europa, ele [Lucas] vai participar dessa turnê, minha família estará comigo. O trabalho permanece e a família permanece”, contou Sandy. O músico completou: “Ela é minha melhor amiga há 24 anos, isso não se quebra”.

Ainda que Sandy e Lucas Lima tenham rasgado elogios um ao outro durante a exibição do programa, muitos internautas não se convenceram com as declarações dadas pelos dois, e comentaram que pelas reações de Sandy e seu pai, o cantor Xororó, a situação poderia não ser exatamente como foi contado pelo ex-casal.

No X (antigo Twitter), o público aproveitou para comentar o programa e entre os comentários, muitos usuários apontavam para o desconforto de Sandy com a situação. "Sandy altamente desconfortável e Xororó com cara de ódio. Pode pesquisar aí, tem caroço nesse angu", disse uma usuária. "Eu só acho que a Sandy estava negando as aparências e disfarçando as evidências", brincou outra, fazendo referência à famosa canção da dupla em que pai da cantora faz parte. "Certeza que ela só se submeteu a isso pra não criarem um circo e acabar prejudicando o Theo", destacou outra internauta.

Confira alguns comentários:

Era só 5 minutos de imprudência e um microfone na mão que Xororó revelaria tudo! #AltasHoras pic.twitter.com/UqgJfY4xoJ — Isa Henriques (@isa_henriques) October 1, 2023

Típico de quem teve a infância e a juventude exposta e agora quer paz mesmo que seja negando as aparências e disfarçando as evidências. https://t.co/6T8PAAlETc — Daeddra ⭐ (@daeddra) October 1, 2023