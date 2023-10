Ex-BBB Ana Paula Renault diz que namorava homem casado sem saber

A ex-BBB e ex-Fazenda Ana Paula Renault, de 41 anos, deixou seus seguidores em choque, na noite desta segunda-feira (2), ao publicar um desabafo em seu perfil do Instagram. Isso porque ela revelou que estava se relacionando com um homem casado sem saber.

Ana Paula gravou um vídeo em que contou que descobriu que o homem que ela namorava era casado e tinha uma família em Porto Alegre, enquanto mantinha um relacionamento com ela em São Paulo.

Leia também:

'Chico Moedas' estaria cogitando processar Luísa Sonza

Titi Müller anuncia o fim do namoro com Lívia Lobato

Disfarçando as evidências? Internautas apontam clima tenso entre Sandy e Lucas Lima

"Descobri que meu namorado tem uma esposa. Sim, é isso mesmo. Meu namorado é casado e eu descobri isso há poucos dias. Resolvi vir expor essa minha situação para vocês depois de muito conversar com amigas minhas e, coincidentemente, presenciar uma amiga minha sofrendo por causa de uma traição. Eu pude ver o quanto isso machuca, o quanto que isso destrói uma mulher casada, quando ela descobre que o marido tem uma amante", expôs.

Segundo a ex-reality, o fato dele ser casado não o impedia de sair com ela publicamente, pois ele chegou a conhecer todos os seus amigos em São Paulo, ir na casa de um amigo dela como seu namorado e até ir no festival The Town com ela.

A jornalista contou que descobriu toda a farsa quando o homem, de 42 anos, que dizia estar divorciado há cerca de dois anos, se descuidou e enviou uma foto ao lado dos filhos com aliança no dedo. Ana rapidamente questionou o anel e o namorado tentou se justificar.

"Acredite, não significa nada. Mas agora é difícil explicar. Esperava efetivar a separação nos próximos meses, já está certo isso. Conversei sobre. Mas nada o que falo vai mudar. Porque eu fui agindo de forma errada, fui escondendo algo e te enganando que era livre", disse o gaúcho em conversa exposta pela apresentadora.

Veja o desabafo completo: